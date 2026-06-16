INCENDIO EN MADRID
Preocupación en Vicálvaro por un incendio de chatarra que genera humo tóxico: "Apenas podemos respirar ni dentro de los domicilios"
El fuego, declarado en una chatarrería a cielo abierto, ha generado una importante columna de humo tóxico visible en la zona
Un incendio de chatarra a cielo abierto se ha declarado a las 16.00 horas de este martes en el distrito madrileño de Vicálvaro, sin que por el momento se hayan registrado heridos.
El fuego ha generado una importante columna de humo visible en la zona y muy próxima a la estación de Renfe de Vicálvaro, lo que ha provocado preocupación entre vecinos y usuarios del entorno.
Bomberos Madrid trabaja en la extinción con varias bombas desplegadas en el lugar. Los efectivos cuentan además con la ayuda de maquinaria de la propia instalación para retirar material combustible y abrir zonas de corte que permitan frenar la propagación de las llamas.
En redes sociales, algunos vecinos han alertado de la presencia de humo en el barrio. Un usuario en la red social X (antes Twitter) ha señalado: "La nube de humo tóxico se extiende por todo el barrio, apenas podemos respirar ni dentro de los domicilios". El usuario ha pedido además instrucciones sobre cómo proceder ante la presencia de humo en la zona. Emergencias Madrid ha recomendado cerrar las ventanas y permanecer en interiores: "Si estás en zona con humo, cierra ventanas y trata de permanecer en interiores. En caso de requerir ayuda, llama al 112".
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del incendio ni sobre la superficie afectada. Los servicios de emergencia mantienen el operativo en la zona.
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