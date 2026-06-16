¿En qué se parecen los suecos a los españoles? Un estudio desvela qué nos une y qué nos separa más allá de ABBA e Ikea

¿En qué se parecen los suecos a los españoles? El estudio impulsado por la Embajada de Suecia en España junto a YouGov analiza cómo mira la sociedad española al país nórdico y qué ocurre cuando se rasca bajo la caricatura del sueco reservado, serio, casi glacial. Sí, el prejuicio existe. Pero se derrite deprisa. El informe, elaborado a partir de mil entrevistas, confirma que Suecia goza de buena reputación en España, aunque esa simpatía convive con una distancia real. Un 40% reconoce tener poca familiaridad con el país y un 16% admite no saber qué rasgos definen a su sociedad. En ese vacío se cuelan las siguientes etiquetas: el 22% habla de frialdad, el 13% de disciplina, el 10% de seriedad y el 6% de sequedad. Casi cuatro de cada 10 españoles imaginan así a los suecos como gente contenida. Ahora bien, la paradoja llega cuando la teoría abadona el papel y toma la calle.

Preguntados por una escena concreta como perderse en Estocolmo y pedir ayuda, el 74% cree que un ciudadano sueco se detendría con una sonrisa. Entre quienes conocen mejor el país, la confianza sube hasta casi nueve de cada 10. El sueco frío funciona como personaje, pero no tanto como vecino. El problema, sugiere la investigación, no es de rechazo, sino de falta de trato. Ocho de cada 10 españoles no tienen ningún amigo, conocido o contacto sueco. La imagen del país se construye a través de intermediarios: marcas, canciones, muebles, coches, plataformas digitales. El 42% señala a compañías globales como Ikea, Spotify y Volvo como principal fuente de su imaginario. ABBA (lo conoce el 73%) y Greta Thunberg (el 64%) aportan notoriedad, pero la Embajada quiere llevar la conversación a otro lugar: menos postal y más vínculo humano.

El grupo Abba, en el estudio de grabación. / LUDVIG ANDERSSON

Ahí aparece el parecido. Españoles y suecos, según el estudio, coinciden en una aspiración central: vivir bien. La calidad de vida y el bienestar son el primer punto de encuentro, citado por el 31%. Después llegan el disfrute del tiempo libre y la vida social (26%) y el valor de las relaciones personales (24%). Además, el 54% asocia Suecia con bienestar y calidad de vida, el 43% con el equilibrio personal-laboral y el 38% con la protección del tiempo libre. En ambos países, la felicidad se parece mucho a tener tiempo, afectos y un margen para respirar. La tradición sueca del fika resume ese territorio compartido. En España apenas se conoce: sólo el 13% sabe qué es y el desconocimiento alcanza al 87%. Pero cuando se explica (una pausa diaria para tomar café, algo dulce y conversar, muy arraigada incluso en el trabajo), conecta de inmediato: un 66% de quienes no la conocían la considera muy atractiva. No está tan lejos de nuestra cultura del café.

Entre los puntos de encuentro entre Suecia y España se hallan tres ejes de convivencia y bienestar. / ARCHIVO

También el plato sirve de puente. La cocina sueca sigue entrando en España por caminos previsibles: salmón, citado por el 68%; y albóndigas, por el 44%. No obstante, la curiosidad está abierta: el 82% probaría propuestas de fusión sueco-española. La combinación favorita tiene algo de manifiesto diplomático comestible: knäckebröd con jamón ibérico, elegida por el 34%.

Reina Cristina de Suecia

La campaña No somos tan s(u)ecos llega en un momento de especial carga cultural: el 400º aniversario del nacimiento de la Reina Cristina de Suecia, figura culta y libre que desafió los moldes de su tiempo. Entre octubre y diciembre de 2026, la Embajada desplegará una programación, principalmente en el Museo Nacional del Prado, para acercar la cultura sueca desde la música, la literatura, la ciencia y la innovación. Participarán Theodor Kallifatides, Sara Stridsberg y Liv Strömquist, junto a mesas dedicadas al liderazgo femenino y a las mujeres en el ámbito STEM. El Prado, además, prepara la remodelación de su sala 74 de escultura, donde se reúne parte de la colección formada por la Reina Cristina durante su etapa romana. Aquellas piezas, adquiridas por Felipe V en el siglo XVIII, acabaron integrándose en el patrimonio del museo. La conmemoración dialoga así con El Prado en femenino, proyecto que este año recuerda también a Mariana de Austria e Isabel de Farnesio.

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Suecia no es sólo bienestar doméstico ni diseño exportable. El informe recuerda su peso en innovación, creatividad y cultura: I+D por encima del 3% del PIB, segundo puesto mundial en el Índice Global de Innovación, cuarto puesto en el World Happiness Report de la ONU, industrias culturales y creativas que rondan el 10% de su PIB, músculo musical, editorial y del videojuego, y un ecosistema tecnológico que ha generado nombres como Spotify, Skype, Klarna, K5ing, Mojang o iZettle. Pero quizá el hallazgo más interesante no está en los rankings, sino en el giro de mirada: España no necesita descubrir una Suecia exótica, sino reconocer en ella preocupaciones muy propias. Tiempo, familia, bienestar, conversación. A veces, el puente entre dos países empieza con una pregunta sencilla y una taza de café.