La Mancomunidad del Noroeste invierte 3,3 millones para modernizar la planta de envases de Colmenar Viejo

La Mancomunidad del Noroeste ha invertido más de 3,3 millones de euros en la modernización de la planta de clasificación de envases de Colmenar Viejo, una actuación destinada a mejorar la capacidad de tratamiento de residuos, incrementar la recuperación de materiales reciclables y reforzar la sostenibilidad de la instalación.

En concreto, la inversión asciende a 3.351.155,50 euros, de los que 1,44 millones proceden de los fondos europeos, según ha informado este martes en un comunicado la propia entidad supramunicipal, presidida por el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez.

La actuación se enmarca en los objetivos de la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid 2025-2032 y se suma a otras mejoras ejecutadas previamente por la empresa explotadora de la planta en el marco del contrato CPA 3/2021, valoradas en más de 834.000 euros.

Las obras han permitido renovar equipos e infraestructuras clave de la instalación mediante la incorporación de nuevas tecnologías para la separación automática de materiales y la recuperación de envases de plástico, acero y otros residuos reciclables.

Trabajos en la planta de envases

Entre las actuaciones realizadas figuran la sustitución del alimentador de cabecera, el abrebolsas, el trómel de cribado y el separador balístico, además de la renovación de cuatro separadores ópticos destinados a la clasificación de diferentes tipos de envases, como PET, PEAD, polipropileno y poliestireno. Asimismo, se ha instalado un nuevo alimentador vibrante para optimizar el proceso previo a la separación óptica y se han sustituido compresores de aire, prensas multimaterial y de materiales férricos, así como diversas cintas transportadoras, estructuras y plataformas.

Según ha destacado la Mancomunidad, estas mejoras permitirán aumentar la eficiencia de la planta, optimizar los procesos de tratamiento y reforzar la seguridad operativa de las instalaciones.

Por su parte, Blázquez ha subrayado que esta inversión responde a la apuesta por una gestión "moderna, eficiente y sostenible" de los residuos. "Invertimos en tecnología para aprovechar los recursos, cuidar nuestro entorno y hacer un mejor futuro para todos los vecinos de los municipios integrados en la Mancomunidad", ha señalado.

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Con esta actuación, la entidad busca avanzar en el cumplimiento de los objetivos europeos y regionales en materia de economía circular, favoreciendo un mayor aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos generados por los municipios mancomunados.