Madrid registra la menor deuda sobre PIB entre las comunidades autónomas sin régimen especial

La Comunidad de Madrid cerró el primer trimestre del año con una deuda equivalente al 12 % de su Producto Interior Bruto (PIB), lo que la sitúa como la región con menor nivel de endeudamiento entre las comunidades autónomas sin régimen especial, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España. La cifra se encuentra 8,3 puntos por debajo de la media autonómica, que alcanza el 20,3 % del PIB.

Descenso interanual del endeudamiento

Los datos reflejan además una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. En el primer trimestre de 2024, la deuda de la Comunidad de Madrid representaba el 12,4 % de su PIB.

En comparación con otras comunidades autónomas, el nivel de endeudamiento madrileño se mantiene muy por debajo del registrado por Cataluña, cuya deuda equivale al 27,8 % de su PIB, y de Castilla-La Mancha, con un 27,6 %.

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Reconocimiento de las agencias de calificación

La Comunidad de Madrid destaca que las principales agencias internacionales de calificación crediticia —S&P, Moody's, Fitch y DBRS— mantienen para la región la misma calificación que para el Reino de España. Según el Ejecutivo autonómico, esta valoración está vinculada a la evolución de sus indicadores financieros y presupuestarios.