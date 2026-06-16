Madrid presume de la curva Monumental en la presentación de Madring: "Vamos a conseguir el mejor circuito de Fórmula 1 del mundo"

A falta de tres meses para la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, el próximo 13 de septiembre, Madring, el circuito híbrido que lo albergará ha recibido un nuevo impulso. Aún faltan por terminarse buena parte de las instalaciones, las máquinas siguen removiendo tierra, pero el asfaltado de sus 5,4 kilómetros de trazado ya está completado. Autoridades y organizadores lo han recorrido hoy en un acto de presentación y se han detenido y bajado para posar en la curva 12, el giro peraltado bautizado como Monumental que aspira a convertirse en uno de los puntos más reconocibles del Mundial.

"Muy chulo, un circuito espectacular, con mucho carácter, y mucha personalidad, que es lo primero que había que pedir a un eventazo como el Gran Premio de España", ha señalado Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1 y embajador del gran premio durante una presentación que ha tenido mucho de exhibición de músculo de las instituciones madrileñas en la organización de eventos apenas una semana después del paso por la capital del papa León XIV en su reciente visita a España.

Más lejos que Sainz ha llegado Isabel Díaz Ayuso. "Vamos a conseguir el mejor circuito de Fórmula 1 del mundo", ha proclamado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha destacado la importancia de que la región, "donde nadie sobra" acoja el futuro Gran Premio de España durante los próximos 10 años en una competición con más de 800 millones de seguidores, un evento que servirá para "proyectar Madrid al mundo".

En la misma línea se ha expresado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Hace un año presentamos el circuito y dijimos que no queríamos un circuito más de Fórmula 1, que queríamos el mejor circuito de Fórmula 1 y hemos cumplido", ha celebrado, antes de agradecer a los organizadores de la competición que hayan elegido Madrid, una ciudad ha dicho, "global, con tradición, con cultura y vibrante".

El Gran Premio de España, ha añadido, marcará "un antes y un después en la condición de Madrid como capital mundial del deporte".

Madring, con el trazado ya completado y asfaltado, pero pendiente de terminar de ejecutar trabajos en los alrededores y en las instalaciones, acogerá le Gran Premio de España el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, unas fechas en las que se espera una afluencia masiva en Madrid. Con una longitud de 5,4 kilómetros en las inmediaciones de Ifema, el recinto ferial de Madrid, sus 22 curvas combinan recorrido por algunas calles de la ciudad y trazado propio.

Noticias relacionadas

De esas 22 curvas, la Monumental, con 550 metros de longitud, forma semicircular y un peralte extremo del 24%, será el giro más largo de todo el Mundial, un icono que se reproduce en el diseño del trofeo o en el cartel del gran premio, presentado hoy, y que aspira a ser el icono del circuito.