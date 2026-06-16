Lavapiés celebra el Día Mundial de la Tapa con croquetas castizas, viajeras y una propuesta 'rockera' en homenaje a Robe Iniesta

Lavapiés no se va de tapas: se va de croquetas. El barrio más multicultural de Madrid vuelve a ponerse castizo, crujiente y goloso para celebrar el Día Mundial de la Tapa con una ruta dedicada a una de las grandes debilidades nacionales. Desde este martes hasta el domingo 21 de junio, 21 bares y restaurantes servirán una croqueta exclusiva por solo 1,50 euros, en una edición que mezcla tradición, cocina viajera, guiños musicales y versiones vegetarianas y veganas.

La sexta edición del Día Mundial de la Tapa en Lavapiés llega con una pregunta sencilla y casi imposible de rechazar: ¿croqueteamos? Las habrá de zorza gallega y bacalao, de langostinos y trufa, de queso crema y cabrales, de pesto genovés, de carrillada ibérica, de cerdo agridulce con yuzu, de yuca y pollo desmechado o de morcilla patatera. Incluso una "Extrema y Dura", elaborada como homenaje a Robe Iniesta, cantante de Extremoduro.

La croqueta más chulapa

La croqueta funciona aquí como excusa perfecta para contar Lavapiés: un barrio donde cabe lo castizo, lo latino, lo árabe, lo italiano, lo asiático y lo vegano en un solo bocado. Y esa es precisamente una de las claves de esta ruta, que no se limita a repetir la clásica croqueta de jamón, sino que juega con el mestizaje gastronómico del barrio.

Tapioquería propone su 'coxinha', una versión carioca de yuca con pollo desmechado y queso fundente. La Caníbal apuesta por la 'bellyuzu', con cerdo agridulce, queso manchego gratinado y yuzu. Kaldi Café mira hacia Japón con una croqueta de surimi al estilo sushi, rellena de queso crema y pimentón.

También hay parada en Oriente Medio con el 'kibbe' de Darbuka Bar, que reinterpreta una receta de las abuelas árabes con bulgur fino, ternera picada, cebolla y especias que evocan Siria y Líbano. La Lata de Cascorro firma ‘La gringa’, con queso de cabra y jalapeño, mientras que Café Barbieri se acerca a Italia con una croqueta de pesto genovés, albahaca fresca, piñones, parmesano y un toque de ajo.

Del sabor regional al homenaje rockero

La ruta también mira a las cocinas regionales españolas. Portomarín lleva Galicia a Lavapiés con una croqueta de zorza gallega y crema de boniato. Espronceda apuesta por 'la de León', elaborada con morcilla leonesa. Citynizer se queda con la versión ultracrujiente de jamón, mientras que El Jamón mezcla ibérico y setas del bosque en su ‘jamona silvestre’.

Una de las propuestas más llamativas será la de La Chulapa en Mayrit, que presenta 'Extrema y Dura', una croqueta de morcilla patatera, miel y queso de cabra en homenaje a Robe Iniesta. Un bocado con acento extremeño, espíritu rockero y nombre pensado para no pasar desapercibido.

Croquetas golosas, pero saludables

La edición de este año tendrá como madrina a la chef y dietista Xandra Luque, jefa de cocina de la Clínica Universidad de Navarra, reconocida por unir gastronomía y nutrición. El martes 16 de junio, a las 19.00 horas, impartirá un showcooking en directo a través del InstaLive de @en_lavapies, donde preparará cuatro croquetas saludables y nutritivas.

El menú incluirá croquetas de gambas al ajillo con alioli suave de albahaca; de puerro confitado, cremoso de gorgonzola y pato desmigado; de cocido madrileño con aliño de hierbas frescas; y una versión dulce de chocolate y praliné de avellanas.

"La primera lleva un guiso reducido de forma tradicional, es muy tostada y tiene ese sabor suave de gamba blanca", explica Xandra Luque. Sobre la segunda, destaca que "el pato se confita en aceite de oliva y se desmiga a mano”, en una combinación donde el gorgonzola se equilibra con “el dulzor del puerro pochado muy lentamente". La de cocido, añade, "reaprovecha el caldo, con toda la carne desmigada y pochada con bechamel", mientras que la dulce juega con "el recuerdo a la crema de avellanas de nuestras meriendas en forma de croqueta, melosa por dentro y crujiente por fuera".

También veganas y vegetarianas

Lavapiés también consolida su tradición de croquetas vegetarianas y veganas, con siete propuestas sin carne ni pescado. La Encomienda Vegana elaborará 'Viva Asturias', con calabizo —chorizo vegano— y salsa de manzana verde. Hartem Bar presentará 'El jardín de las delicias', una croqueta vegetal con empanado de veggie chips, chutney de melocotón, falso caviar de remolacha, cilantro y yondu para aportar notas de umami.

Además, la bechamel de las croquetas volverá a elaborarse con Leche Madriz, cooperativa madrileña certificada en Bienestar Animal, que entrega seis litros de leche procedente de sus granjas sostenibles a cada establecimiento participante.

La tapa que nunca falla

La croqueta llega a esta fiesta con galones. Según el último estudio de Saborea España, es la segunda tapa favorita de los españoles, solo por detrás de la tortilla de patata y por delante de la ensaladilla rusa, las bravas y el jamón. En el delivery, directamente manda: lidera los pedidos de tapas con un 34 %, según Just Eat.

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El dato confirma lo que cualquier barra sabe desde hace tiempo: la croqueta es pequeña, pero arrasa. El 32 % de los españoles prefiere tomarla en bares, frente al 22,4 % que opta por pedirla online. Y con un 62 % de la población saliendo de tapas al menos una vez por semana, Lavapiés ha decidido convertir esa costumbre en una fiesta de barrio.