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El juez ordena detener a la actriz Elisa Mouliaá tras no acudir a declarar por presuntas calumnias a Errejón

La mujer que acusó al exportavoz de Sumar de agresión sexual alega estar trabajando fuera de España

La actriz Elisa Mouliaá, en una imagen de archivo.

La actriz Elisa Mouliaá, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado este martes la "detención y presentación" en el juzgado de Elisa Mouliaá, que ayer volvió a incumplir con la citación judicial que se había decretado después de que el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón --procesado por una supuesta agresión sexual a la actriz-- se querellara contra ella por calumnias.

El juez pretende que sea llevada ante el para declarar como investigada en estos hechos por unas manifestaciones relacionadas con una supuesta extorsión a testigos en la causa por delitos sexuales.

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