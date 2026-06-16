El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez

Por fin los más de 42.000 estudiantes madrileños conocen el fruto de largas horas de estudios para la PAU 2026. Desde el pasado los jueves, nerviosos por conocer sus notas, ya podían consultar sus resultados en los exámenes que determinarán su ingreso a las seis universidades públicas de la región o cualquier otra del resto de España. Pero más allá de estos casos particulares, a los padres también les interesa saber cuáles son las mejores instituciones que, en unos años, prepararán a sus hijos para enfrentar el mismo desafío, quizá sin saber que entre ellos está el instituto que acogió al actual presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Se trata del Ramiro de Maeztu, en el distrito de Chamartín, que se alza con la medalla de plata en el podio de los centros con mejores notas en la PAU 2026 gracias a su nota media de 9,98. En la cabeza, con el oro, está el centro privado Mirabal International School, con una nota media de 9,99. Junto a estos, también destacaron instituciones de Getafe, Alcorcón, Paracuellos del Jarama, Boadilla del Monte y el distrito capitalino de La Latina.

Fachada Ramiro de Maeztu, el instituto que tiene las mejores notas en la PAU 2026 y acogió a Pedro Sánchez / Ayuntamiento de Madrid

La reina Letizia y el Gran Wyoming también pasaron por sus aulas

El Ramiro de Maeztu fue fundado tres días después de que se acabara la Guerra Civil, sobre los huesos de un instituto dependiente de la Ampliación de Estudios, de esos que promovían el laicismo, la coeduación y el europeísmo.

Ofrece opciones de bachillerato internacional y ha formado a la reina de España, Letizia Ortiz, en la misma promoción que el actual presidente (pero no en la misma clase, ya que ella iba al turno nocturno y él al diurno). Además, por sus aulas han pasado otros personajes famosos como El Gran Wyoming, Forges, Jess Franco y Paul Naschy. Es así que el centro presume de excelencia y apertura de miradas a diferentes formas de conocimientos, a pesar de que no proclama tener como prioridad formar líderes.

La reina Letizia conversa con un grupo de niñas durante la Feria del Libro, la monarca también se graduó en el Ramiro de Maeztu / EFE

Pero el mayor reflejo de este legado es su ubicación en sí misma: la calle Serrano, 127. Entre palacetes de la vieja burguesía, sedes de prestigiosas fundaciones y embajadas, sus ladrillos rojos se hacen notar por el contraste junto al Museo de Ciencias Naturales y la Residencia de Estudiantes, por donde se pasearon Lorca, Dalí o Buñel, entre otras figuras de renombre para la cultura española.

Sánchez estudió sus últimos años preuniversitarios en este instituto público de Tetúan, a pesar de que vivía en un muy buen piso en las inmediaciones de Raimundo Fernández Villaverde que contaba con vistas que no parecen del mismo barrio de Valdeacederas o Estrecho, zonas tradicionalmente obreras. Se sabe que su familia no era rica, pero su madre, quien trabajaba como funcionaria de la Seguridad Social y su padre, entonces gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), se aseguraron de que tampoco pasaran necesidades.

Antes del instituto 'progre': el centro pijo donde estudió Sánchez y que quiere esconder

Normalmente omitido en su biografía, Sánchez también recorrió los pasillos del colegio Santa Cristina de Chamartín. De hecho, no aparece en la ficha oficial de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ni en su página oficial, pero no hace mucho se popularizó una foto del presidente de niño tocando la flauta en una función escolar del centro.

Actualmente, el Santa Cristina está cerrado, y es así desde los años noventa cuando se convirtió en un apéndice de la Universidad Alfonso X El Sabio. Pero el instituto tiene un pasado, fue centro privado religioso ubicado en el barrio con más renta per cápita de Madrid. Allí Sánchez vistió el uniforme de pantalones gris marengo y jersey azul marino, y competía junto a sus compañeros en rivalidades contra los estudiantes de los centros cercanos.

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También jugó al basket en el equipo del Santa Cristina, deporte que seguiría jugando en el Ramiro Maeztu bajo el escudo de Estudiantes. En esta nueva etapa, aún no parecía proclamar una afiliación política concreta pero, desde que salió de sus aulas, el actual presidente de Gobierno ha sido muy vocal por su 'orgullo ramireño', que consistentemente figura entre los mejores resultados de selectividad.