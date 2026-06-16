El Hospital de Torrejón pide prescindir de los MIR a partir de 2027 y la Comunidad le insta a cumplir el contrato

El Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público gestionado por Ribera Salud, ha pedido a la Comunidad de Madrid prescindir de los nuevos médicos internos residentes (MIR) a partir del próximo curso 2027, una reclamación ante la que la Consejería de Sanidad trata de mantener la formación y cumplir con el contrato de gestión. En concreto, ambas partes se encuentran actualmente en conversaciones sobre este tema, sin que haya nada cerrado de momento, han apuntado a Europa Press fuentes de ambas partes.

La petición realizada desde el Hospital de Torrejón de Ardoz responde a "determinados retos organizativos" en el centro que es necesario resolver "para seguir garantizando el servicio".

En cualquier caso, desde Ribera Salud han apuntado que la medida sería para los alumnos de primer año del próximo curso 2027 y no afectaría a los 90 residentes que realizan su formación actualmente en el centro, han indicado a Europa Press fuentes del grupo sanitario. El centro hospitalario ubicado en Torrejón de Ardoz recibió en 2017 la acreditación docente del Ministerio de Sanidad para impartir formación MIR. En estos años ha formado a más de 100 médicos.

Desde el departamento que dirige Fátima Matute han precisado que a día de hoy están en conversaciones para instar a Ribera Salud a seguir con la formación sanitaria especializada "de acuerdo con las condiciones del contrato de gestión del Hospital de Torrejón", han indicado a Europa Press desde la Consejería.

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La petición, adelantada por el diario El País, llega después de que el CEO de la empresa, Pablo Gallart, dijera en septiembre a la plantilla que los salarios de los residentes suponen "cinco o seis millones" que le "hacen falta", según un audio que publicó este diario en el que también anunciaba recortes en la atención para mejorar unas cuentas deficitarias.