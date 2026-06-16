Tres de cada cuatro hogares madrileños destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para muchas familias en España, especialmente en grandes ciudades como Madrid, donde el precio del alquiler condiciona cada vez más dónde vivir, qué tipo de casa elegir y cuánto margen queda para ahorrar o afrontar otros gastos.

En la Comunidad de Madrid, tres de cada cuatro hogares destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, según el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026. El informe refleja que el encarecimiento de los arrendamientos está afectando de forma directa a la vida cotidiana de muchos madrileños. En concreto, el 60,6% de los residentes en Madrid asegura que el precio del alquiler ha influido en alguna decisión relacionada con su vivienda.

Entre quienes se han visto condicionados por los precios, el 21,2% se ha cambiado a una casa más pequeña y económica, el 15,2% se ha trasladado a las afueras de la ciudad y el 14,1% ha empezado a compartir piso para reducir gastos.

La carga del alquiler también obliga a muchos hogares a ajustar otras partidas. Según el estudio, alrededor del 22% de los hogares madrileños ha tenido que recortar otros gastos para poder pagar la renta mensual, mientras que el 8,1% ha recurrido a la ayuda de familiares o amigos.

El observatorio también apunta a las dificultades para ahorrar. El 23% de las familias madrileñas asegura que no consigue guardar dinero a final de mes y un 34 % ahorra menos del 10 % de sus ingresos.

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Esa falta de margen económico se nota además ante posibles imprevistos. Un 21% de los hogares encuestados no podría afrontar un gasto inesperado de 5.000 euros, el 8% tendría problemas para asumir uno de 1.000 euros y un 4% tendría dificultades ante un gasto de 500 euros.