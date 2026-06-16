INVERSIÓN
El Gobierno invertirá 20 millones en implantar en Madrid un estudio internacional de producción audiovisual
La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica destina fondos a un proyecto que creará hasta 40 empleos indefinidos
El Gobierno ha aprobado este martes una inversión de 20 millones de euros, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), para la implantación en Madrid de Ítaca Films Madrid, un estudio de contenidos de vocación internacional.
La aportación pública, aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión de este martes, forma parte de una operación de colaboración público-privada de 45 millones de euros junto a Grupo Ítaca y el grupo inversor Omegas Capital, con el objetivo de desarrollar 26 producciones audiovisuales en diez años en un plan de producción de 419 millones de euros.
Desde el Ministerio para la Transformación Digital, han subrayado que el proyecto prevé "un impacto laboral significativo en España". De esta forma, contempla la creación de entre 20 y 40 empleos directos indefinidos y una media cercana a 900 puestos de trabajo anuales directos e indirectos vinculados a rodajes y a sectores asociados, como la hostelería, el transporte, la logística y los servicios técnicos.
Con más de 90 títulos producidos en 18 países y relaciones de trabajo con los principales estudios, plataformas y distribuidores internacionales, Ítaca opera como estudio de contenidos porque "desarrolla, produce y explota proyectos audiovisuales a lo largo de todo su ciclo de vida". Su matriz, fundada en 2010 en México, está especializada en cine, televisión, plataformas digitales y nuevos formatos.
El plan integra, además, "un componente de transformación tecnológica que vincula la producción audiovisual con el desarrollo de capacidades con nuevas tecnologías". "Este eje refuerza el tejido empresarial tecnológico y la empleabilidad cualificada, en coherencia con la apuesta por la digitalización del sector y los objetivos de la SETT", ha destacado el Ministerio.
Esta inversión enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
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