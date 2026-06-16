Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MadringAbono transporteEmpadronamiento MadridIone BelarraAlquilerLove of LesbianArte con radiografíasInstituto Pedro SánchezFeria San Isidro
instagramlinkedin

PATRIMONIO

El Gobierno declara Bien de Interés Cultural los Talleres Aeronáuticos de Barajas

La declaración reconoce el valor histórico, técnico y arquitectónico de los talleres diseñados por Alejandro de la Sota para el mantenimiento de aviones

Nave de los Talleres Aeronáuticos de Barajas

Nave de los Talleres Aeronáuticos de Barajas / COAM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento de los Talleres Aeronáuticos de Barajas-TABSA, situados dentro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Ministerio de Cultura inició en febrero de 2026 el trámite del expediente para esta declaración, que supone la aplicación del máximo nivel de protección establecido por la Ley de Patrimonio Histórico Español. "Los Talleres Aeronáuticos de Barajas-TABSA constituyen un ejemplo excepcional del Patrimonio Industrial en España y una de las infraestructuras aeronáuticas más relevantes del proceso de modernización de la aviación comercial durante la década de los cincuenta", ha subrayado el Gobierno en un comunicado.

El Ejecutivo ha señalado que la conservación y puesta en valor de los talleres es "indispensable" por su valor histórico, técnico y arquitectónico.

El complejo fue proyectado entre 1957 y 1958 por el arquitecto Alejandro de la Sota Martínez, con la colaboración del ingeniero aeronáutico Enrique Guzmán, director de TABSA en ese periodo, y el ingeniero industrial Eusebio Rojas Marcos.

El objetivo era asumir el mantenimiento de los aviones de Iberia y AVIACO, aunque fueron ampliado progresivamente sus funciones, incorporando labores de inspección, bancos de pruebas y reparación de motores y material auxiliar, lo que hizo necesaria la construcción de una nave específica adaptada a todas las fases del proceso de revisión.

Actualmente, el conjunto está formado por dos edificaciones: una nave principal de 107 metros de longitud y otra de menor tamaño destinada al banco de pruebas de motores.

Noticias relacionadas

La decisión del arquitecto Alejandro de la Sota de no ocultar el sistema estructural supuso una solución innovadora para su época, aportando una sensación de ligereza y desmaterialización que constituye uno de los principales valores del inmueble. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Lianchi, el barrio oscuro de Alcalá de Henares que nadie quería visitar en los 80: 'Era un símbolo de todo lo que está mal
  2. Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
  3. Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
  4. José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
  5. Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
  6. Luz al final del túnel: los vehículos circularán por el túnel soterrado de la A-5 a finales de diciembre
  7. Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
  8. Pozas naturales con agua refrescante a menos de una hora de Madrid, la escapada gratuita que no conoce mucha gente

El Gobierno declara Bien de Interés Cultural los Talleres Aeronáuticos de Barajas

El Gobierno declara Bien de Interés Cultural los Talleres Aeronáuticos de Barajas

El Ayuntamiento de Móstoles reabre las inscripciones para una plaza de Abogado: requisitos y cómo inscribirse

El Ayuntamiento de Móstoles reabre las inscripciones para una plaza de Abogado: requisitos y cómo inscribirse

La plaza perfecta para el verano de los más peques está a media hora del centro de Madrid

La plaza perfecta para el verano de los más peques está a media hora del centro de Madrid

Más normas, escaso control: la Federacion Vecinal denuncia que más del 90% de las viviendas turísticas de Madrid son ilegales

Más normas, escaso control: la Federacion Vecinal denuncia que más del 90% de las viviendas turísticas de Madrid son ilegales

Carabanchel homenajea a sus mayores con una semana de festejos y actividades

Carabanchel homenajea a sus mayores con una semana de festejos y actividades

Presentación de Madring, el circuito del nuevo Gran Premio de España de F1

Presentación de Madring, el circuito del nuevo Gran Premio de España de F1

Desarticulado en Madrid un grupo que estafó 300.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas

Desarticulado en Madrid un grupo que estafó 300.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas

Golpe a una red que estafó con falsas inversiones en criptomonedas a más de cien víctimas