SUCESOS
Detenido un aficionado del Atlético por insultos racistas a Vinícius antes de un partido contra el Barcelona
El incidente quedó grabado por una televisión brasileña y circuló por redes sociales
EP
La Policía Nacional ha detenido a un joven aficionado del Atlético de Madrid acusado de proferir insultos racistas contra el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr. antes de un partido contra el FC Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano. En concreto, se trata de un incidente ocurrido en la previa del partido de cuartos de final de Champions League celebrado el pasado 14 de abril. Los hechos quedaron grabados por una televisión brasileña y circulan además por redes sociales.
El joven, ataviado con una camiseta del Atlético de Madrid, lanza insultos como "chimpancé" y "mono" dirigidos contra el jugador madridista, que ni siquiera disputaba el partido. Tras estos hechos, se inició una investigación por parte de la Policía.
El detenido, un varón de 27 años, fue localizado gracias a la investigacion conjunta de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Madrid y Valencia, según han detallado fuentes policiales, que confirman la información de 'El Mundo'.
Al detenido se le acusa de un presunto delito de incitación al odio. No es la primera ocasión en que se producen detenciones por proferir insultos o amenazas concretamente contra el jugador brasileño del Real Madrid. En junio del año pasado fueron condenados a penas de entre 14 y 22 meses los cuatro aficionados ultras del Atlético de Madrid a los que se identificó tras colgar un muñeco con la camiseta de Vinícius Jr. en un puente de la capital.
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