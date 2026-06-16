SUCESOS
Desarticulado en Madrid un grupo que estafó 300.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas
La Policía Nacional ha detenido a 23 personas en la Comunidad, además de en Guadalajara y Barcelona, por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
Javier Martínez Candela
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado delictivo dedicado a cometer estafas mediante falsas inversiones financieras, principalmente vinculadas a criptomonedas, en una operación que se ha saldado con 23 detenidos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Guadalajara y Barcelona.
Los arrestados están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según la investigación, el grupo habría provocado un perjuicio económico cercano a los 300.000 euros a más de 120 víctimas mediante un fraude piramidal conocido como esquema Ponzi.
El funcionamiento del entramado consistía en captar nuevos inversores prometiendo elevadas rentabilidades y utilizar el dinero aportado por estos para pagar supuestos beneficios a algunos de los primeros participantes. Con ello, los investigados generaban una falsa apariencia de solvencia, rentabilidad y liquidez. Para reforzar esa imagen de legalidad, el grupo disponía de oficinas físicas abiertas al público, publicidad corporativa, personal uniformado e incluso una aplicación móvil que simulaba el funcionamiento de una entidad de inversión legítima.
El proceso delictivo comenzaba con la localización y captación de posibles víctimas, generalmente personas interesadas en obtener altos rendimientos mediante inversiones en criptomonedas. Los captadores mantenían reuniones presenciales, contactos telefónicos y comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería, en las que ofrecían oportunidades de inversión aparentemente seguras y muy rentables.
Una vez ganada la confianza de los afectados, les instaban a realizar aportaciones económicas mediante transferencias bancarias o mediante la adquisición de criptoactivos, que posteriormente eran transferidos a direcciones facilitadas por miembros de la organización. En ocasiones, los investigados permitían la retirada de pequeñas cantidades o devolvían parte de los fondos para reforzar la confianza de las víctimas e incentivarlas a aumentar sus inversiones o captar nuevos afectados en su entorno.
El dinero obtenido era introducido después en un complejo circuito financiero destinado a dificultar su rastreo. Para ello, la organización utilizaba cuentas controladas por distintos miembros, entre las que realizaba transferencias cruzadas, ingresos en efectivo, retiradas de fondos y pagos a terceros. Además, parte del dinero era transformado en criptoactivos y movido a través de múltiples direcciones y wallets intermedias para ocultar su origen ilícito.
Durante la operación, los investigadores practicaron cinco entradas y registros: tres en Madrid capital, una en Torrejón del Rey (Guadalajara) y otra en Rubí (Barcelona). En los registros fueron intervenidos cerca de 15.000 euros en efectivo, un vehículo, más de una veintena de teléfonos móviles y tres ordenadores portátiles. Asimismo, la Policía Nacional ha bloqueado 38 cuentas bancarias y un saldo de unos 75.000 euros. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
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