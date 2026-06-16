La danza contemporánea irrumpe gratis en las calles de Alcorcón con el festival 4x4 Danza

La compañía profesional caraBdanza, residente en Alcorcón, volverá a sacar la danza contemporánea a la calle por segundo año consecutivo a través del festival 4x4 Danza. El proyecto busca transformar espacios cotidianos de la ciudad en escenarios abiertos para acercar esta disciplina artística a todos los públicos.

Durante las diferentes citas programadas, el público podrá disfrutar de cuatro coreografías de aproximadamente ocho minutos de duración. El programa incluye ‘Cubik’, con coreografía de Gonzalo Díaz, director de caraBdanza; ‘La Obra inacabada’ y ‘Sincronías’, desarrolladas por cBLAB; además de ‘Out’, de Alex Artzewi, y ‘Orderer Flow’, de Melania Liotta, pertenecientes a las compañías italianas Atzewi Dance e Ionia Dance.

Una propuesta para acercar la danza a los vecinos

La iniciativa pretende llevar la creación contemporánea fuera de los escenarios convencionales y acercarla a quienes transitan habitualmente por las calles, plazas y parques de Alcorcón.

Según explica Gonzalo Díaz, director de caraBdanza, "queremos invadir de danza las calles y rincones de Alcorcón. Sacar este arte escénico a sus plazas y parques.

La idea es que quien pasee y camine por esta ciudad se encuentre la danza, para ello no hará escenario, sino que bailaremos en medio de la calle, como una performance más. Además, como compañía residente de danza de esta ciudad hacer partícipes a sus vecinos de una forma gratuita de nuestro arte y de nuestras coreografías, junto con la invitación que este año tenemos a dos compañías italianas".

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