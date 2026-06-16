OCIO EN MADRID
La danza contemporánea irrumpe gratis en las calles de Alcorcón con el festival 4x4 Danza
La compañía residente caraBdanza ofrecerá actuaciones gratuitas del 18 al 20 de junio en plazas, parques y espacios públicos del municipio
La compañía profesional caraBdanza, residente en Alcorcón, volverá a sacar la danza contemporánea a la calle por segundo año consecutivo a través del festival 4x4 Danza. El proyecto busca transformar espacios cotidianos de la ciudad en escenarios abiertos para acercar esta disciplina artística a todos los públicos.
Durante las diferentes citas programadas, el público podrá disfrutar de cuatro coreografías de aproximadamente ocho minutos de duración. El programa incluye ‘Cubik’, con coreografía de Gonzalo Díaz, director de caraBdanza; ‘La Obra inacabada’ y ‘Sincronías’, desarrolladas por cBLAB; además de ‘Out’, de Alex Artzewi, y ‘Orderer Flow’, de Melania Liotta, pertenecientes a las compañías italianas Atzewi Dance e Ionia Dance.
Una propuesta para acercar la danza a los vecinos
La iniciativa pretende llevar la creación contemporánea fuera de los escenarios convencionales y acercarla a quienes transitan habitualmente por las calles, plazas y parques de Alcorcón.
Según explica Gonzalo Díaz, director de caraBdanza, "queremos invadir de danza las calles y rincones de Alcorcón. Sacar este arte escénico a sus plazas y parques.
La idea es que quien pasee y camine por esta ciudad se encuentre la danza, para ello no hará escenario, sino que bailaremos en medio de la calle, como una performance más. Además, como compañía residente de danza de esta ciudad hacer partícipes a sus vecinos de una forma gratuita de nuestro arte y de nuestras coreografías, junto con la invitación que este año tenemos a dos compañías italianas".
- C/ Mayor, 64 Jueves 18 20.00 horas
- Plaza Toja (Parque Lisboa) Viernes 19 20.00 horas
- Plaza de la Hispanidad Sábado 20 12.30 horas
- Parque de los Castillos Sábado 20 20.00 horas
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