LIMPIEZA
La gestión de residuos en Boadilla del Monte, modelo de eficiencia y sostenibilidad en Madrid
El viceconsejero de Presidencia y Administración Local destaca la ampliación del Punto Limpio, la reutilización de objetos y las campañas de reciclaje impulsadas por el municipio
La Comunidad de Madrid ha señalado a Boadilla del Monte como un referente municipal por su compromiso con la gestión de residuos y por los avances logrados hacia un modelo más eficiente y sostenible en este ámbito.
Así lo afirmó el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, durante la inauguración de una jornada sobre la gestión de residuos en la región organizada por el periódico digital Madridiario en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte.
Durante su intervención, Sánchez puso en valor varias de las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar el tratamiento de los desechos y fomentar la reutilización de materiales.
Más usuarios y mayor capacidad en el Punto Limpio
Entre las actuaciones destacadas figura la ampliación del Punto Limpio municipal, una infraestructura que ha incrementado un 50% el número de usuarios en la última década. Además, según los datos expuestos durante la jornada, esta instalación ha gestionado más de 2.100 toneladas de residuos a lo largo de 2025.
El viceconsejero también destacó la creación de la Casa de la Segunda Oportunidad, un espacio destinado a la reutilización de objetos con el objetivo de prolongar su vida útil y reducir la generación de residuos.
Impulso al reciclaje y la economía circular
Junto a estas medidas, el municipio ha desarrollado diferentes campañas de sensibilización relacionadas con la recogida selectiva de residuos orgánicos y el reciclaje de aceite vegetal usado.
La Comunidad de Madrid considera que estas iniciativas contribuyen a avanzar hacia una gestión más eficiente de los residuos y refuerzan el compromiso de los municipios con los principios de la economía circular y la sostenibilidad ambiental.
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