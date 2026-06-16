El Comité Español por la Unión Paneuropea otorga en Madrid el XXI Premio Otto de Habsburgo a Enrico Letta

Enrico Letta, ex primer ministro italiano y actual decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs, ha recibido en Madrid el XXI Premio Otto de Habsburgo por su defensa de la integración europea y sus propuestas para reforzar la Unión Europea ante los nuevos desafíos geopolíticos.

La Junta Directiva del Comité Español por la Unión Paneuropea, presidida por Carlos Uriarte Sánchez, ha valorado especialmente su trabajo en favor de la adaptación de la Unión Europea a los retos geopolíticos actuales, una labor reflejada en el informe Much More Than a Market, en el que plantea propuestas para avanzar en la culminación del Mercado Único y reforzar la competitividad del bloque comunitario.

Según destacó Paneuropa España, "la trayectoria política y académica de Enrico Letta refleja un firme compromiso con el proyecto de integración europea". La organización subrayó además que el exdirigente italiano ha mantenido una implicación constante en el desarrollo de la Unión Europea más allá de sus responsabilidades institucionales.

De la política italiana a la academia internacional

Letta, politólogo y académico, ejerce actualmente como decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs de IE University. Entre 2013 y 2014 fue presidente del Consejo de Ministros de Italia y, posteriormente, secretario nacional del Partido Democrático entre 2021 y 2023.

A lo largo de su carrera también ocupó diversos cargos ministeriales, entre ellos los de ministro para los Asuntos Europeos, ministro de Industria, Comercio y Artesanía y ministro de Industria y Comercio Exterior.

En el ámbito académico, fue decano de la Paris School of International Affairs de Sciences Po París entre 2015 y 2021. Asimismo, ha impartido docencia en la Universidad de San Diego y en la Universidad Tecnológica de Sídney. Desde 2016 preside el Jacques Delors Institute.

Con esta distinción, Letta pasa a formar parte de la nómina de premiados con el galardón Otto de Habsburgo, que reconoce a personalidades destacadas por su contribución al proyecto europeo.

Entre los anteriores galardonados figuran el exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo, el exvicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinás, la catedrática Jean Monnet ad personam Teresa Freixes, el expresidente del Parlamento Europeo José María Gil-Robles y el empresario y exministro Abel Matutes.

La unidad europea, protagonista de la ceremonia

Durante el acto se puso de relieve el papel de la Unión Europea como proyecto de paz y se insistió en la necesidad de preservar la unidad del continente frente a los riesgos de fragmentación.

La embajadora de Albania, Entela Gjika, tuvo una participación destacada en una ceremonia en la que se destacó también la voluntad de integración europea de los países de los Balcanes Occidentales, así como de Ucrania y Moldavia.

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Al evento, celebrado el pasado 11 de junio en el Auditorio Ruth Bader Ginsburg del Rule of Law Digital Center, en Madrid, asistieron embajadores, diplomáticos, empresarios y representantes políticos tanto de las Cortes Generales como del Parlamento Europeo. Entre los participantes figuró el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja.