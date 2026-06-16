La automovilística china BYD anuncia la apertura de un nuevo centro en Las Tablas para el otoño

La empresa china de automoción BYD Harmony Auto, que inició su actividad en España hace dos años con dos centros en Carabanchel y Fuenlabrada, ha anunciado este martes la apertura de un nuevo centro en el madrileño barrio de Las Tablas en septiembre u octubre de este año.

El nuevo establecimiento estará ubicado junto a sus oficinas centrales y al centro de Denza, la marca de lujo que BYD comercializará en España, según ha informado la compañía durante la presentación de su nuevo vehículo Dolphin G DM-i. De cara a 2026, la compañía con presencia en 37 países, ha afirmado que busca inaugurar al menos tres centros más y alcanzar los 2.000 puntos de venta.

El nuevo BYD Dolphin G DM-i. / Europa Press

BYD ha vendido 1,4 millones de vehículos durante los cinco primeros meses del año, de los que 600.000 corresponden a mercados fuera de Asia, lo que, a su juicio, refleja un cambio en las preferencias del cliente tradicional.

En España, la compañía comercializó 18.000 vehículos, situándose entre las seis marcas más vendidas en el mercado de particulares. En cuanto a la gama electrificada, BYD ha multiplicado por once el volumen de matriculaciones de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, hasta alcanzar las 300.000 unidades.

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En este contexto, la compañía ha presentado su nuevo modelo Dolphin G DM-i, el primer híbrido enchufable del segmento B (coches urbanos), con el que espera convertirse en líder y marcar un antes y un después en el sector. El vehículo, con un precio de partida de 18.700 euros, cuenta con una autonomía combinada superior a los 1.040 kilómetros, de los que hasta 105 kilómetros corresponden al modo eléctrico y hasta 150 kilómetros en uso urbano, según ha indicado BYD.