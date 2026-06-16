EMPRESAS EN MADRID
La automovilística china BYD anuncia la apertura de un nuevo centro en Las Tablas para el otoño
La firma china ha presentado su nuevo modelo Dolphin G DM-i, un híbrido enchufable urbano, y amplía su red comercial en España
EFE
La empresa china de automoción BYD Harmony Auto, que inició su actividad en España hace dos años con dos centros en Carabanchel y Fuenlabrada, ha anunciado este martes la apertura de un nuevo centro en el madrileño barrio de Las Tablas en septiembre u octubre de este año.
El nuevo establecimiento estará ubicado junto a sus oficinas centrales y al centro de Denza, la marca de lujo que BYD comercializará en España, según ha informado la compañía durante la presentación de su nuevo vehículo Dolphin G DM-i. De cara a 2026, la compañía con presencia en 37 países, ha afirmado que busca inaugurar al menos tres centros más y alcanzar los 2.000 puntos de venta.
BYD ha vendido 1,4 millones de vehículos durante los cinco primeros meses del año, de los que 600.000 corresponden a mercados fuera de Asia, lo que, a su juicio, refleja un cambio en las preferencias del cliente tradicional.
En España, la compañía comercializó 18.000 vehículos, situándose entre las seis marcas más vendidas en el mercado de particulares. En cuanto a la gama electrificada, BYD ha multiplicado por once el volumen de matriculaciones de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, hasta alcanzar las 300.000 unidades.
En este contexto, la compañía ha presentado su nuevo modelo Dolphin G DM-i, el primer híbrido enchufable del segmento B (coches urbanos), con el que espera convertirse en líder y marcar un antes y un después en el sector. El vehículo, con un precio de partida de 18.700 euros, cuenta con una autonomía combinada superior a los 1.040 kilómetros, de los que hasta 105 kilómetros corresponden al modo eléctrico y hasta 150 kilómetros en uso urbano, según ha indicado BYD.
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