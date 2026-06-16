Un camionero resulta herido grave tras volcar su tráiler en la M-100 en Cobeña

Un hombre de 54 años ha resultado herido este martes tras el vuelco lateral de un camión tráiler de paquetería en la carretera M-100, en el kilómetro 16, dentro del término municipal de Cobeña.

Como consecuencia del accidente, el conductor quedó atrapado en el interior de la cabina y tuvo que ser rescatado por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Un camionero de 54 años, evacuado en helicóptero tras volcar su tráiler en la M-100 a la altura de Cobeña. / 112 Comunidad de Madrid

Tras ser atendido en el lugar del siniestro, el herido fue trasladado en helicóptero por el SUMMA 112 con carácter potencialmente grave a un centro hospitalario.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.