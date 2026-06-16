ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un camionero resulta herido grave tras volcar su tráiler en la M-100 en Cobeña
El siniestro, ocurrido en el kilómetro 16 de la M-100, ha requerido el rescate del conductor por parte de los Bomberos de la Comunidad de Madrid
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Madrid
Un hombre de 54 años ha resultado herido este martes tras el vuelco lateral de un camión tráiler de paquetería en la carretera M-100, en el kilómetro 16, dentro del término municipal de Cobeña.
Como consecuencia del accidente, el conductor quedó atrapado en el interior de la cabina y tuvo que ser rescatado por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Tras ser atendido en el lugar del siniestro, el herido fue trasladado en helicóptero por el SUMMA 112 con carácter potencialmente grave a un centro hospitalario.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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