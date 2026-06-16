PLANES EN MADRID
'Boom', 'zas' y a dibujar: Matadero invita a los niños a descubrir cómo nacen las historias en viñetas
La actividad propone una sesión infantil para acercarse al cómic desde el dibujo, los personajes y la narración visual
Javier Martínez Candela
Una viñeta puede empezar con un golpe, una sorpresa, una persecución disparatada o una idea diminuta que acaba creciendo sobre el papel. El Taller de Cómic 'Boom, Zas, Cuidado' llega el 21 de junio a Matadero Madrid para que los niños descubran cómo nacen las historias dibujadas y conviertan personajes, bocadillos y escenas en su propia aventura.
La propuesta, que empezará a las 12:00 horas, se centra en el lenguaje del cómic: personajes, acciones, bocadillos, secuencias y pequeñas escenas que permiten contar algo sin necesidad de grandes explicaciones.
Aprender a narrar dibujando
El taller, pensado para niños de entre 8 y 12 años (hasta 6 si se les da bien el dibujo), acerca a los participantes a una forma de creación muy directa. Dibujar se convierte en algo más que una habilidad manual y pasa a ser también una manera de ordenar una aventura: qué ocurre primero, quién habla, qué gesto cambia la escena y cómo avanza la historia.
La actividad tiene un precio de 10 euros más gastos de gestión y encaja con quienes disfrutan inventando personajes o imaginando mundos propios. El cómic permite probar, tachar, exagerar y jugar con el ritmo de la página, algo especialmente útil para trabajar la imaginación desde una dinámica práctica. Y qué mejor manera que pasar una hora del domingo ejercitando la imaginación y los sueños.
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