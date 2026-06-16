COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso cifra en más de 220.000 las consultas "perdidas" por la huelga de médicos
La presidenta regional eleva a 16,8 millones el impacto económico
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estimado este martes en más de 220.000 las consultas "perdidas" por la "incapacidad" de Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, con la huelga de médicos que está "destrozando las listas de espera" en la región.
A través de un mensaje en sus redes sociales, la dirigente regional ha cifrado las consultas que no se han podido realizar en 221.233, las cirugías en más de 10.700 y las pruebas diagnósticas pendientes en 22.602, algo que ha asegurado que supone un coste económico de 16.845.334 euros.
Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid arrancaron el lunes la quinta semana de huelga médica intermitente contra el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, con el anuncio de paros indefinidos a nivel nacional tras el verano.
En concreto, el Comité de Huelga decidió elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".
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