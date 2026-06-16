El Ayuntamiento trata de "agilizar" las citas para empadronarse en Madrid tras el cambio en la tarjeta transporte

Desde este lunes, para sacar o renovar la tarjeta de transporte de la Comunidad de Madrid, que da acceso a los distintos títulos y bonos de viajes, es obligatorio estar empadronado en la región. El cambio ha despertado críticas de varios sectores, como los alumnos extranjeros que estudian en Madrid o los migrantes que no están empadronados; así como de la oposición en la Asamblea. Además, también afecta a la capital, donde el padrón municipal experimenta desde hace años problemas de colapso en las citas.

Así, a partir de ahora, el título solo se expedirá a personas empadronadas en municipios madrileños o en algunas de las localidades de provincias limítrofes con las que hay convenios para su uso. El requisito se aplicará tanto a las nuevas tarjetas que se expidan como a los duplicados de los ya existentes que caduquen o se pierdan. La medida, señalan desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ante las críticas recibidas, supone la aplicación de una norma en vigor desde 2011, pero que no se estaba teniendo en cuenta.

Preguntado al respecto de la situación con el padrón municipal, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó ayer que el Ayuntamiento está tratando de "agilizar" las citas para empadronarse en Madrid, conscientes de que "efectivamente, hay un retraso" acumulado en las oficinas municipales. "Estamos viendo diversos sistemas que nos permitan mejorar la atención", trasladó el regidor popular a la prensa tras una recepción en el Palacio de Cibeles con los representantes de las entidades responsables de haber organizado la visita del Papa a la ciudad.

Respecto al posible efecto de la medida adoptada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que Almeida considera "razonable", máxime teniendo en cuenta los acuerdos anunciados con otras comunidades para que los estudiantes puedan tener el abono sin pasar por este requisito, desde el Consistorio madrileño no consideran que vaya "a influir sobre los empadronamientos o el volumen de empadronamientos que tengamos en la ciudad". Aunque sí cabe esperar que aumenten todavía más los tiempos de espera para conseguir una cita para este trámite.

Y es que, en los últimos años, conseguir una fecha para empadronarse en Madrid se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchos vecinos, especialmente migrantes, personas sin domicilio estable o inquilinos que no cuentan con autorización del propietario. El trámite, gratuito y esencial para acreditar residencia, acceder a servicios públicos o iniciar procedimientos de extranjería, ha sufrido episodios de saturación que han obligado al Ayuntamiento a reforzar el personal y elevar las citas semanales de unas 7.000 a más de 11.000.

Este bloqueo ha alimentado un mercado negro paralelo. Diferentes colectivos sociales han venido denunciando la existencia de redes que cobran por conseguir citas o facilitar empadronamientos, con precios que en algunos casos van de los 50 a los 300 euros e incluso alcanzan los 500. La dificultad para acceder por la vía ordinaria deja a muchas personas en una situación de dependencia frente a estos intermediarios que se aprovechan de la urgencia y la necesidad de los más vulnerables.

Además de la reventa de citas, también se han detectado otras artimañas, como contratos de alquiler ficticios, hojas padronales falseadas y personas empadronadas en viviendas sin conocimiento de sus propietarios. El Ayuntamiento ha respondido recientemente con medidas antifraude, como una verificación documental más estricta, controles cruzados para detectar duplicidades, integración con bases externas y la limitación de empadronamientos masivos en viviendas, un fenómeno que la oposición viene denunciando desde hace meses.

Además, está previsto que el Consistorio culmine este año la tramitación electrónica completa del padrón municipal al incorporar los dos procedimientos que aún quedaban fuera: la modificación por cambio de domicilio y las altas por nacimiento. Según explicó el pasado diciembre la delegada de Economía y Hacienda, el Gobierno municipal trabaja desde 2019 en un “plan de modernización” centrado en digitalización integral, optimización de procesos y control antifraude, cuyos resultados son “ya visibles” para la ciudadanía.