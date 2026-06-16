TRANSFORMACIÓN URBANA
El Ayuntamiento de Madrid suma 100 viviendas públicas de alquiler asequible en el Ensanche de Vallecas
La promoción Vallecas 62, financiada con fondos municipales y europeos, ofrecerá pisos para familias con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM y forma parte de la Estrategia del Sur del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), ha concluido las obras de la promoción Vallecas 62, ubicada en el Ensanche de Vallecas. El edificio incorpora 100 nuevas viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.
Durante una visita a la promoción, el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, destacó que "el Consistorio madrileño sigue trabajando de manera incansable para continuar siendo líder en construcción e inversión en vivienda pública de alquiler asequible".
La promoción se distribuye en 35 viviendas de dos dormitorios —cuatro de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida—, 58 de tres dormitorios y siete de cuatro dormitorios. Además, el complejo cuenta con 102 plazas de garaje y dos locales comerciales.
Alquiler para familias con ingresos limitados
Según ha informado el Ayuntamiento, el precio de los alquileres no superará en ningún caso el 30 % de los ingresos de la unidad familiar. Las viviendas podrán ser adjudicadas a personas con ingresos de hasta 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Como referencia, una pareja con dos hijos podrá acceder a estas viviendas si sus ingresos brutos anuales no superan aproximadamente los 44.000 euros. Vallecas 62 dispone de certificación energética A e incorpora sistemas orientados a reducir el consumo energético y mejorar el confort de los residentes.
Entre sus características destacan la calefacción mediante aerotermia, suelo radiante refrescante, Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), carpintería de PVC y ventilación cruzada.
La actuación ha contado con un presupuesto total de 25.030.315 euros, incluido el valor del suelo. De esa cantidad, más de 20,5 millones de euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Madrid, mientras que otros 4,5 millones proceden de los fondos europeos Next Generation, en el marco del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.
Una actuación integrada en la Estrategia del Sur
La promoción forma parte de la Estrategia del Sur, el plan municipal que agrupa actuaciones urbanísticas, económicas y medioambientales en los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar la transformación de estos barrios y reforzar su papel en el desarrollo de la ciudad. El Ayuntamiento sostiene que Madrid mantiene una posición de referencia en materia de vivienda pública. Actualmente, EMVS Madrid gestiona cerca de 10.000 viviendas públicas y tiene más de 5.700 nuevos hogares en distintas fases de desarrollo.
Entre ellos figuran las 2.200 viviendas incluidas en las dos fases del Plan Suma Vivienda, actualmente en ejecución. Según datos del Ministerio de Vivienda, en los dos últimos años EMVS Madrid ha promovido el 17 % de todas las viviendas protegidas destinadas al alquiler sin opción a compra construidas en España.
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