La Aemet pone a Madrid en alerta amarilla por el calor este miércoles: no se descartan lluvias

Tras unas jornadas que han acostumbrado a los madrileños a un calor sofocante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone este miércoles en alerta amarilla a la Comunidad de Madrid por temperaturas de hasta 37ºC. El aviso se extiende por la capital y zonas aledañas, aunque los termómetros tan elevados todavía podrían compartir protagonismo con lluvia, especialmente en los entornos de la Sierra.

En concreto, el aviso está activo entre las 13:00 y 20:00 horas en las zonas Metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste. En estas se incluyen municipios de la Comunidad como Navalcarnero, Parla, Valdemoro o Aranjuez, así como la capital y también otras ciudades más cercanas a ésta como Getafe, Alcorcón o Las Rozas.

La Aemet espera que este miércoles el tiempo comience poco nuboso hasta las 6:00 horas, cuando volverá el sol aunque con temperaturas típicas de inicio de mañana, alrededor de los 19ºC e irán subiendo ligeramente. Sobre las 11:00 horas se llegarán a los 26ºC y Madrid se seguirá calentado a lo largo del día hasta alcanzar los 36ºC en gran parte de la comunidad. La noche caerá sobre las 22:00 horas, y por fin empezarán a bajar otra vez las temperaturas.

Si bien el peligro es bajo, en algunas zonas los termómetros sobrepasarán este umbral. Por ejemplo, Alcalá de Henares o Aranjuez llegarán a los 37ºC. Las máximas más bajas se darán en Collado Villalba con 33ºC y en Madrid capital (35ºC). En cuanto a las mínimas, serán de 18ºC, también en Alcalá de Henares y en Collado Villalba.

La Aemet enciende el aviso amarillo por calor en la Comunidad de Madrid / Aemet

Esto es lo que se espera en la jornada de miércoles

El índice ultravioleta será de 9, así que, una jornada más, seguirá obligando a aplicarse bloqueador solar antes de salir para evitar daños en la piel. La Aemet tiene previsto que este nivel se mantenga a lo largo de la semana, por lo que esta protección se consolida en la rutina de los madrileños.

Junto a las temperaturas en ligero ascenso, se formarán cielos poco nubosos con nubosidad de evolución durante las horas centrales, por lo que la Aemet no descarta algún chubasco tormentoso por la tarde en el entorno de la Sierra. En cualquier caso, las jornadas con más probabilidad de lluvia serán las del fin de semana, que se mantienen entre el 30% y el 40%.

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Además, el viento será variable, pero en términos generales permanecerá flojo. Soplará principalmente en dirección sudeste, y hasta los 20km/h. También podrá formarse viento de componente este, a primeras horas del día y del sur, en este caso coincidiendo con las horas del aviso amarillo de calor entre las 12.00 y 18.00 horas.