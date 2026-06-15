¿Dónde ver el España - Cabo Verde en Madrid? Pantallas gigantes para apoyar a la Selección en su debut en el Mundial

La Selección de España pronto hará su debut en la Copa Mundial FIFA 2026, que se ha inaugurado el pasado jueves. El encuentro será este lunes 15 de junio contra Cabo Verde en Estados Unidos, uno de los tres anfitriones de este campeonato. Como es costumbre, la Real Federación Española de Fútbol convertirá la Plaza de Colón en un punto de encuentro para que los aficionados puedan animar al equipo.

Así, el espacio se convertirá en la Plaza Selección, con pantallas gigantes que permitirán ver en directo este partido así como las otras participaciones de La Roja en el Mundial 2026. Contará con una gran fan zone gratuita en pleno centro de la capital, ambiente futbolero y actividades para todos los públicos fanáticos del deporte que quieran ver esta edición hospedada por México, Canadá y Estados Unidos.

El recinto también tendrá tienda oficial, un museo con exposición de trofeos, zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y oferta gastronómica disponible tanto antes como después del partido.

Plaza Selección tendrá entrada gratuita y libre acceso hasta completar aforo durante los días de partido de La Roja. La excepción viene a cuenta del encuentro contra Uruguay debido a su horario, pues está previsto para la madrugada. Madrid ya había visto este modelo de apoyo ciudadano, que ya se vivió durante la Eurocopa de 2024 y el Campeonato de Europa Femenino de 2025.

¿Cuándo ver los partidos?

De esta forma, la programación arrancará el 15 de junio con el primer partido de la Selección de España en este campeonato, en el que se enfrentará con Cabo Verde. Previsto para las 18.00 horas, la Plaza Selección abrirá unas horas antes (a las 12.00) y cerrará a las 22.30. Cuando España se enfrente a Arabia Saudí el próximo 21 de junio, se repetirá la dinámica ya que este partido también comenzará a las 18.00.

Por su parte, el encuentro con Uruguay está programado para el 27 de junio a las 02.00 (horario peninsular español), por lo que Plaza Selección permanecerá abierta entre las 12.00 y 18.30. En el caso de que España avance en el Mundial, asimismo se ampliará la programación para acompañar a la Selección.

Con esta iniciativa, Madrid repetirá el modelo de apoyo ciudadano que ya se vivió durante la Eurocopa de 2024 y el Campeonato de Europa Femenino de 2025 / EFE

Otra pantalla gigante, pero al interior de una sala de cine

La cadena de cines Yelmo se suma a la fiebre futbolera con proyecciones en varias de sus salas repartidas por la ciudad. Los aficionados podrán ver los partidos contra Cabo Verde y Arabia Saudí en marco de '+Que Cine'. Pero, una vez más, la diferencia horaria dificulta la función del encuentro con Uruguay, que no hará parte de la programación. Aún así, la agenda también se seguirá ampliando a medida que La Roja avance en el torneo.

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Las entradas no serán gratuitas, pero Cines Yelmo ha lanzado ofertas de packs especiales, que van desde 8,30 euros por la entrada y un menú de refresco y palomitas, hasta 21,30 euros si se preferiere el menú gourmet. En este caso, se podrá elegir un plato principal de su carta gourmet y un postre.