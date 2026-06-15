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Últimos días para reclamar tus notas de la PAU en Madrid: plazos, pasos y fecha límite

La revisión de exámenes de la PAU en Madrid permite solicitar una segunda corrección hasta el 16 de junio, pudiendo la nota resultante ser superior o inferior

La nota definitiva será una media entre la nota original y la obtenida en la revisión

La nota definitiva será una media entre la nota original y la obtenida en la revisión / Pixabay

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

"¿Cómo puede ser que ese examen que me salió tan bien no tenga la nota que esperaba? ¿Es posible que existan fallos en la corrección?" Estas son las preguntas que los estudiantes madrileños se han hecho en los últimos días tras consultar el pasado 11 de junio sus notas de la PAU.

A lo largo de la semana, las redes sociales se han visto inundadas de vídeo reacciones en las que muchas veces, las expectativas, no se ajustaban a las calificaciones reales. Así, no es de extrañar que varios alumnos hayan pensado en reclamar la revisión de sus exámenes. Sin embargo, son muchos los que aún desconocen qué implica realmente este proceso, cuáles son los pasos a seguir, y cuáles son sus fechas límites.

¿Hasta cuándo puedo reclamar la revisión de mis exámenes?

En la Comunidad de Madrid la reclamación de la convocatoria ordinaria podrá presentarse online los días 12, 15 y hasta las 23:59 horas del 16 de junio. Para hacerlo se deberá iniciar sesión en la web de la universidad en la que se haya realizado la prueba de acceso a la universidad y seleccionar las asignaturas de las que se desea realizar la revisión.

Ejemplo de acceso a la reclamación en la Universidad Carlos III de Madrid

Ejemplo de acceso a la reclamación en la Universidad Carlos III de Madrid / El Periódico de España

Para iniciar sesión dentro de la página web del centro educativo correspondiente se habrá de rellenar el apartado "dirección de correo" con el NIF, NIE o pasaporte con la letra sin espacios en blanco ni guiones, y en el apartado "contraseña" se deberá introducir la clave con la que se realizó la consulta de las notas. En caso de no contar con estos datos, las universidades cuentan con un proceso paralelo de recuperación de las claves.

¿En qué consiste? ¿Podría bajar mi nota?

Sí, en el proceso de reclamación se volverán a corregir los exámenes de las asignaturas solicitadas y la calificación final será una media entre la primera y la segunda nota pudiendo esta subir o bajar en el proceso. En caso de que la diferencia entre ambas correcciones sea de más de dos puntos, se iniciará una tercera corrección (de oficio) en la que la nota definitiva será la consensuada por dos correctores diferentes a las anteriores.

La nota de los estudiantes podría subir o bajar tras la segunda corrección

La nota de los estudiantes podría subir o bajar tras la segunda corrección / Pixabay

En este proceso, también se verificará que todas las cuestiones han sido evaluadas y que las calificaciones de las preguntas están bien sumadas. Así, una vez resuelta la reclamación, la nota será definitiva y si no se está conforme se deberá interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde esta resolución.

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¿Y si solo quiero ver mis exámenes?

Solo se podrá solicitar la visualización de los exámenes que se hayan reclamado previamente, y la fecha para solicitarlo será el 25 de junio de 9 a 12 horas. Para hacerlo, se deberá rellenar un formulario de visualización. Recibido el volante se enviará por correo electrónico un comprobante de la solicitud.

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