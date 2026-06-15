La transformación de locales en viviendas despierta un gran interés en Móstoles: 660 consultas y 250 expedientes en solo dos meses

La apuesta del Gobierno municipal de Móstoles por la transformación de locales en viviendas está obteniendo una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía. En los dos primeros meses desde la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza municipal, el pasado 25 de marzo de 2026, se han registrado 660 consultas, tanto telefónicas como presenciales, y actualmente hay 250 expedientes en tramitación.

Estos datos evidencian el interés generado por una iniciativa que forma parte de la estrategia integral de vivienda impulsada por el Ayuntamiento y que, según las estimaciones del Ejecutivo local, podría permitir la creación de hasta 3.000 nuevas viviendas en el municipio. El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, indice en que “los datos de estos dos primeros meses confirman que estamos tomando decisiones útiles y eficaces para responder a una de las principales preocupaciones de los mostoleños: el acceso a la vivienda. Esta medida nos permitirá aprovechar espacios vacíos para crear nuevos hogares y ampliar la oferta residencial en Móstoles".

Este programa persigue dar una nueva vida a locales vacíos o en desuso, incrementar el parque residencial con viviendas a precios más ajustados, revitalizar los barrios y favorecer la creación de viviendas accesibles, al tiempo que protege la actividad comercial en las zonas estratégicas de la ciudad. La medida se enmarca dentro del plan de vivienda a corto, medio y largo plazo impulsado por el Gobierno municipal para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los vecinos de Móstoles.

“Nuestra prioridad es que los jóvenes y las familias mostoleñas puedan desarrollar su proyecto de vida en su ciudad. Por eso estamos actuando con planificación y visión de futuro, impulsando tanto la construcción de nuevas viviendas como iniciativas innovadoras que nos permitan generar más oportunidades de acceso a la vivienda", destaca Bautista.

Plan de vivienda

En paralelo a la transformación de locales en viviendas, el Ayuntamiento trabaja en la puesta a disposición de suelo para la construcción de más de 13.000 viviendas en la ciudad, de las que más del 60% contará con algún tipo de protección, reforzando así la oferta residencial y facilitando el acceso a la vivienda a jóvenes y familias mostoleñas.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha impulsado la modificación de la ordenanza que regula la conversión de locales en viviendas, una medida que permite ampliar la oferta residencial aprovechando espacios actualmente vacíos o en desuso. Esta iniciativa se ha diseñado garantizando un equilibrio que preserve las áreas comerciales estratégicas del municipio y proteja el comercio de proximidad, al tiempo que facilita nuevos usos residenciales allí donde existe una menor actividad económica.

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La transformación de locales en viviendas forma parte de una estrategia integral que combina el desarrollo de nuevo suelo residencial con medidas innovadoras para incrementar el parque de vivienda disponible.