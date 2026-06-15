Ni Lamine Yamal ni Cucurella: horas de espera en Colón antes del debut de España en el Mundial para ver a otra superestrella

Sobre el Centro Cultural Fernán Gómez, a los pies de la estatua de Colón, se alza la Plaza Selección, un espacio de entrada libre con pantallas gigantes para ver el paso de la selección española en el Mundial de Fútbol 2026. Los aficionados esperan con ansia el debut de los chicos de Luis de la Fuente y desde primera hora de la mañana se agolpaban para coger sitio. Pero no Lamine Yamal ni a Marc Cucurella, flamante fichaje del Real Madrid, a quien esperan. Todos quieren ver a otra superestrella.

El acceso a la plaza se ha abierto a las 12:00 horas, pero ya desde 8:00 llegaban los primeros a la fila, algunos con camisetas de La Roja y otros de Spider-Man. Pero todos buscan estar cerca de Tom Holland, que acude esta tarde a presentar su nueva película Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega del superhéroe en la que es protagonista. Se rumorea que el actor británico hará su aparición sobre las 16:00 horas, quizás acompañado de Zendaya, su mujer y también protagonista del filme.

Mientras hacen la fila, muchos se acogen bajo la sombra de árboles o de un paraguas. Al mismo tiempo, los grupos de jóvenes juegan a las cartas o se turnan para comprar comida, pero Irene afirma que se entretendrá haciendo un dibujo de Tom Holland en su cuaderno "por si me lo puede firmar".

Un poco más adelante está Manuela, quien no reniega de ver el partido pero lo que espera es conseguir que los actores firmen su cuadro a pocos días de su cumpleaños. "Lo hice en tres días porque me enteré de la noticia el jueves de la semana pasada", ha explicado, por lo que vino preparada con dos rótulos y una pancarta "en caso de que se pase firmando".

Todavía más cerca de la entrada están Gael y Ana Sofía. Estudian cine en Barcelona y se quedaron la noche del domingo en la capital para conseguir una foto y un autógrafo de Tom Holland porque admiran su actuación, especialmente cuando trabajó con Bayona. Tras ocho horas en autobús, llegaron alrededor de las 9:00 a la fila.

Vista de la Plaza de Colón, donde estará esta tarde Tom Holland. / EPE

Vienen por el actor, pero ¿se quedarán al partido?

Frente al dilema de quedarse tras ver a la celebridad, la respuesta de muchos es que "depende". Para Clara, quien llegó a las 8:50 horas y es la segunda en la fila: "Si el ambiente y la organización está bien, nos quedamos". Al contrario, Gael y Ana Sofía no dudan en quedarse a ver el partido porque uno de los países anfitriones del campeoneto es su México natal y buscan "ese ambiente futbolero, para sentirnos más cerca de casa".

Otra posición es quedarse, pues ya pasaron la peor parte: "Venimos principalmente por el actor, pero ya que estamos vamos a ver el partido", dice Michelle, quien añade que "la fila ahora es para ver a Tom Holland, para ver el partido aún falta mucho". Y es que el encuentro contra Cabo Verde está previsto para las 18:00 horas, justo después del encuentro con el actor de Spider-Man.

A Michelle la acompaña Eduardo, quien espera que adentro puedan comer algo tras lo que serán seis horas de espera en la fila, aunque se irán turnando para esperar bajo la sombra que consigan. En cualquier caso, la pareja está segura de que la victoria será para España en su debut mundialista.

Plaza Selección será el punto de encuentro para ver el paso de La Selección de España en el Mundial 2026 / Valeria López Peña

¿Vendrá Zendaya?

Este domingo ya se vio a la pareja comiendo en un pequeño restaurante de La Latina, donde se dejaron fotografiar junto a los trabajadores. Manuela afirma desde la fila para entrar a Plaza Selección que es de las que cree que Zendaya también irá al evento, ya que "tendría más sentido si viniesen los dos" teniendo en cuenta que ambos salen en la nueva película de Spider-Man y ya se anunció que saldrán en El Hormiguero: "Los dos van juntos a todos lados", ha zanjado.

Más atrás en la fila, Michelle considera que le da igual: "Me gustan los dos, pero es verdad que vine por él y es posible que venga ella, pero si puedo tomarme la foto con los dos, espectacular".

Por su parte, Clara lamenta que solamente haya traído un póster promocional del británico, pues cree que no vendrá acompañado pese a los fuertes rumores de que Zendaya sí acudirá: "Me da pena que venga y no tener algo que me firme".

Noticias relacionadas

Los fans de Spider-Man continuarán esperando un par de horas al encuentro con su ídolo, antes de que la Plaza Selección se termine de llenar con aficionados del deporte. De estrellas hollywoodienses al inicio de la búsqueda de la segunda estrella para España, ¿dará buena suerte la visita de Tom Holland a Madrid antes del debut mundialista?