Sanitas refuerza el hospital madrileño La Zarzuela con resonancias más precisas e IA para acelerar diagnósticos

El Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid ha anunciado la incorporación de nueva tecnología de resonancia magnética con el objetivo de "mejorar la precisión diagnóstica". La medida amplía la capacidad del centro en este ámbito y supone la renovación de su parque de resonancias.

En concreto, el hospital ha adquirido "una nueva resonancia magnética SIGNA Premier de 3 Teslas y un segundo equipo SIGNA Victor de 1,5 Teslas, ambas soluciones de GE HealthCare". Según Sanitas, La Zarzuela se convierte así en el segundo hospital de la entidad "en disponer de una resonancia de estas características, tras el Hospital Blua Sanitas Valdebebas".

"Esta incorporación supone dar un paso importante en el aumento de la precisión diagnóstica", ha señalado el jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, Arturo Álvarez Luque. Según ha añadido, la nueva tecnología "permite ampliar la capacidad del Servicio de Radiodiagnóstico, potenciar la eficiencia de los circuitos asistenciales y ofrecer una atención más ágil a pacientes y profesionales".

Aplicaciones clínicas e inteligencia artificial

Sanitas ha explicado que la tecnología de 3 Teslas genera imágenes de alta resolución y mayor detalle anatómico, algo relevante para definir con precisión la extensión de una patología o planificar tratamientos complejos.

La compañía destaca su utilidad en Neurología, Traumatología, Oncología, Cardiología y estudios abdominales avanzados. También señala su aplicación en patologías como la epilepsia, el deterioro cognitivo, las miocardiopatías, las lesiones osteomusculares y distintos tipos de cáncer.

Uno de los avances de estos equipos es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la adquisición y análisis de imagen. Según Sanitas, estas soluciones reducen el tiempo de toma de la imagen, mejoran su calidad y facilitan la priorización de hallazgos clínicamente relevantes.

Álvarez Luque ha subrayado que la IA "no sustituye el criterio médico, sino que añade una capa de apoyo muy valiosa". También ha indicado que "permite agilizar procesos, optimizar tiempos y generar alertas ante hallazgos que requieren una valoración preferente", lo que, según ha afirmado, "se traduce en más seguridad y en una experiencia del paciente más positiva".

Menos tiempo de exploración

Entre las prestaciones avanzadas del nuevo equipo figura la posibilidad de realizar estudios funcionales neurológicos, una capacidad relevante en abordajes en los que preservar funciones neurológicas resulta determinante para la recuperación posterior.

Noticias relacionadas

Sanitas sostiene que la renovación tecnológica tendrá un impacto directo en la experiencia del paciente, ya que la mayor velocidad de exploración reduce el tiempo dentro del equipo y las esperas para acceder a una prueba.