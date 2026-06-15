Román, triunfador de San Isidro según el Real Casino de Madrid y la Unión de Abonados de Las Ventas

El torero valenciano Román Collado ha sido declarado triunfador de San Isidro según el Real Casino de Madrid y la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid (UAATM) una vez finalizado el ciclo en la plaza de toros de Las Ventas por sus actuaciones de los días 10 de mayo y 6 de junio, frente a toros de Conde de Mayalde y Victorino Martín, divisa con la que salió por la puerta grande tras cortar dos orejas a 'Gallarete', número 7, el tercer toro de la corrida.

Su gran triunfo llegó en el decimoséptimo cartel de 'No hay billetes' del largo abono de la Feria de San Isidro. Román citó de largo para aprovechar la prontitud de 'Gallarete' y construyó largas tandas de muletazos sobre el pitón derecho. El trasteo se vivió con gran emoción, marcada por la transmisión del serio toro de Victorino y por el valor y la seguridad del torero: "Creo que fue una faena muy compacta, sólida, en la que estuve muy despierto de ideas en todo momento, pensando siempre en la cara del toro y, sobre todo, aprovechando el gran pitón derecho que tenía", adelantaba el propio Román en una entrevista con Levante-EMV publicada el domingo.

Otros premiados

El diestro valenciano también ha sido premiado por Real Casino de Madrid por su estocada al toro 'Gallarete'. Entre otros premiados del Casino, destacan como mejor faena a Alejandro Talavante, el premio al mejor par de banderillas ha recaído en Ángel Otero por sus actuaciones los días 17 y 31 de mayo ante los toros ‘Adulador’, número 147, de la ganadería de Fuente Ymbro, lidiado en tercer lugar; y ‘Mentiroso’, número 68, de la ganadería de Adolfo Martín, lidiado en cuarto lugar.

Como mejor novillero ha sido distinguido Julio Méndez por su faena al novillo ‘Babieco’, número 7, de la ganadería del Conde de Mayalde, lidiado en tercer lugar la tarde del 26 de mayo.

Entre las menciones especiales, el reconocimiento ‘Una tarde para el recuerdo’ ha sido concedido a Diego Urdiales por su actuación del 28 de mayo ante toros de Juan Pedro Domecq. Asimismo, la mención especial al quite de riesgo ha sido para Raúl Ruiz, por el quite realizado a Isaac Fonseca el 27 de mayo ante el toro ‘Hurante’, número 45, de la ganadería de Pedraza de Yeltes.

El premio al mejor torero de plata ha correspondido a Iván García, en reconocimiento a sus impecables actuaciones tanto en la lidia y la brega como con los palos a lo largo de toda la feria.

En el apartado del arte del rejoneo, el galardón ha sido para Diego Ventura por su faena al toro ‘Fazaendito’, número 39, de la ganadería de Guiomar Cortés de Moura, lidiado en quinto lugar el 30 de mayo.

El premio al toro más bravo ha recaído en ‘Cantaor’, número 79, de la ganadería de Victoriano del Río, lidiado en cuarto lugar la tarde del 22 de mayo. Por último, el reconocimiento al mejor puyazo ha sido para Juan Melgar por su intervención ante ‘Rompecapa’, número 22, de la ganadería de La Quinta, lidiado en cuarto lugar el 9 de mayo.

Por su parte, la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid (UAATM) también ha premiado como mejor ganadería a Juan Pedro Domecq. El galardón al mejor novillero ha sido concedido a Álvaro Serrano.

Por su parte, Diego Urdiales ha sido reconocido con el premio a la mejor faena por su lidia completa a ‘Mapaná’, número 182, de Juan Pedro Domecq.

Una mención especial ha recaído en la ganadería de Montealto como homenaje a su trayectoria y a sus relevantes actuaciones en las novilladas de la Feria de San Isidro.

El premio al mejor toro también ha sido para ‘Cantaor’, igual que en el apartado de las cuadrillas, el reconocimiento al mejor picador ha recaído en Juan Melgar e Iván García ha sido distinguido como mejor torero de plata. Finalmente, Ismael Martín ha recibido una mención especial como torero revelación.

Récord de asistencia

La feria de San Isidro ha logrado esta temporada los 611.818 espectadores, incluyendo la Corrida In Memoriam y la Extraordinaria de la Beneficencia, logrando así el mejor dato de asistencia de la última década. Se trata del tercer año consecutivo que se supera este récord, colgando además en 19 ocasiones el cartel de 'No hay billetes' en la plaza de Las Ventas, tres veces más que en 2025.

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La media de asistentes diarios al ciclo ha sido de 21.850, sobrepasando el 95% de la capacidad total, saliendo por la Puerta Grande hasta en nueve ocasiones. En el caso de los matadores de toros fueron Alejandro Talavante, Fernando Adrián, Diego Urdiales, Antonio Ferrera y Román; los novilleros Álvaro Serrano, Julio Norte y Julio Méndez, y el rejoneador Diego Ventura.