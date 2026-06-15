Quevedo regresa a Madrid: ¿cómo conseguir entradas para sus conciertos del 'Baifo Tour'?

Quevedo volverá a presentarse en Península con el Baifo Tour 2027 España, en referencia a su álbum más reciente que ya puso a cantar a sus fanáticos al son de salsa, afro, bossa nova y, por supuesto, reguetón con una mezcla con folclore canario.

El Movistar Arena de Madrid acogerá al canario el 9 y el 10 de abril de 2027, mientras que el Palau Sant Jordi será el encargado que de recibir este tour, que pronto llegará también a Canarias.

¿Cómo conseguir entradas?

Quevedo ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que habla con su abuela mientras le cortan el cabello en una casa cueva. Al mismo tiempo, juega un videojuego en su móvil, en el que un baifo (cría de cabra) salta y supera obstáculos.

Al ganar, corre a decirle a su abuela que se va de gira a la Península y anota en un cuaderno cuatro fechas donde enfatiza que serán las únicas en Península, aunque ha insinuado que prontó se presentará en Canarias: "En las islas, cuando menos se lo esperen", ha dejado entrever en el mismo video.

Para comprar las entradas, es necesario hacer un prerregistro que ya está abierto en su página web y cierra este lunes a las 15:00 horas. Los inscritos recibirán un código este martes a las 10:00 horas, de tal forma que puedan participar en la preventa ese mismo día a partir de las 12:00.

El baifo

El nuevo álbum del canario se publicó el pasado 23 de abril, pero ya era muy esperado por los madrileños cuando a inicios del mismo mes se encontraron con una lona amarilla en un edificio en Fuencarral, en un momento en el que todavía no se sabía si se trataba de un single o un álbum.

Desde entonces, canciones como 'La graciosa', 'Al golpito' o 'Caprichoso' se han consolidado como absolutos hits del mismo artista que saltó a la fama con la 'BZR Music Session Vol.52' (más conocida como 'Quédate').

El cantante grancanario, Quevedo, se presentará en Madrid en 2027 / J. Pérez Curbelo

'El Baifo', tercer álbum de estudio de Quevedo, representa uno de los trabajos más personales de su trayectoria entre sonidos de nostalgia por su hogar y la fiesta del género urbano. Compuesto por 14 canciones, recupera inspiraciones del folcore canario.

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El cantante de 'Gran Vía', 'El tonto' y 'Columbia' colabora con Lucho RK, La Pantera, Juseph en 'Algo va a pasar', una canción que busca recuperar la ola urbana de las islas. Por su parte, junto con la Orquesta Nueva Línea, 'Al golpito' rinde tributo a las verbenas tradicionales.