En pleno centro, con imponentes torres y reconstruído tras un incendio: así es el icónico edificio de Madrid donde se gestó el Mundial de 1982

Ubicado muy cerca de la Plaza Mayor, este majestuoso edificio del siglo XVII suele pasar desapercibido entre quienes pasean por Madrid. Sin embargo, su gran valor arquitectónico y su bagaje histórico, lo convirtieron en un espacio clave durante las negociaciones previas al Mundial de 1982 celebrado en nuestro país.

Hablamos del Palacio de Santa Cruz, actual sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se convirtió en una de las infraestructuras claves de esta competición internacional. Y no nos referimos a que en él se llegasen a jugar partidos, o a que funcionase como hotel para los jugadores de alguna de las selecciones participantes.

Su tarea, más ligada al ámbito burocrático, fue la de funcionar como lugar de acogida de las recepciones de gala y cenas oficiales, y aunque podría parecer insignificante, probó ser crucial durante las primeras negociaciones entre los mandatarios mundiales y altos cargos de la FIFA.

De Cárcel de la Corte a Ministerio de Asuntos Exteriores

Este curioso edificio con grandes torres angulares rematadas en chapiteles, es uno de los mejores ejemplos del Madrid de los Austrias. Construido por orden de Felipe IV, originalmente sirvió como Cárcel de la Corte, aunque desde 1938 es la sede principal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Grabado de la Plaza de la Provincia con la fachada de la Real Cárcel de Corte y la fuente de Orfeo / Portal de las Bibliotecas de Madrid

Aunque este edificio es la obra cumbre del arquitecto Juan Gómez de Mora, en el año 1791 un gran incendio ocurrido en la capital destruyó la planta superior, y con ello su archivo histórico y judicial. Este suceso obligó a que el arquitecto Juan de Villanueva tuviera que reconstruirlo. También la guerra civil causó daños en el edificio que fue reparado en 1930 y en 1941 por el arquitecto Pedro Muguruza.

Grabado que muestra el incendio de la Cárcel de la Corte de Madrid / Revive Madrid

"Dormir bajo el Ángel"

Declarado Bien de Interés Cultural desde 1996, este edificio es también recordado entre los castizos madrileños por la expresión "dormir bajo el ángel", una frase hecha que se utilizaba como sinónimo para "ir a la cárcel". Este dicho nace del antiguo uso de este edificio, y hace alusión a la estatua del arcángel Miguel que corona su fachada.

Arcángel Miguel que corona la facha del Palacio de Santa Cruz / Escultura y Arte

¿Se puede visitar?

Al tratarse de un edificio ministerial activo, su acceso para el público general está muy limitado, aunque en ocasiones especiales como la Semana de la Administración Abierta, este espacio abre sus puertas a la ciudadanía para conocer la ceremonia de las Cartas Credenciales y algunas funciones de protocolo como las condecoraciones, los uniformes diplomáticos y las labores de Cancillería.