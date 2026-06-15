ARQUITECTURA
En pleno centro, con imponentes torres y reconstruído tras un incendio: así es el icónico edificio de Madrid donde se gestó el Mundial de 1982
El Ministerio de Asuntos Exteriores, ubicado en el Palacio de Santa Cruz, fue el escenario de importantes negociaciones previas al Mundial de 1982, más allá de lo deportivo
Ubicado muy cerca de la Plaza Mayor, este majestuoso edificio del siglo XVII suele pasar desapercibido entre quienes pasean por Madrid. Sin embargo, su gran valor arquitectónico y su bagaje histórico, lo convirtieron en un espacio clave durante las negociaciones previas al Mundial de 1982 celebrado en nuestro país.
Hablamos del Palacio de Santa Cruz, actual sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se convirtió en una de las infraestructuras claves de esta competición internacional. Y no nos referimos a que en él se llegasen a jugar partidos, o a que funcionase como hotel para los jugadores de alguna de las selecciones participantes.
Su tarea, más ligada al ámbito burocrático, fue la de funcionar como lugar de acogida de las recepciones de gala y cenas oficiales, y aunque podría parecer insignificante, probó ser crucial durante las primeras negociaciones entre los mandatarios mundiales y altos cargos de la FIFA.
De Cárcel de la Corte a Ministerio de Asuntos Exteriores
Este curioso edificio con grandes torres angulares rematadas en chapiteles, es uno de los mejores ejemplos del Madrid de los Austrias. Construido por orden de Felipe IV, originalmente sirvió como Cárcel de la Corte, aunque desde 1938 es la sede principal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Aunque este edificio es la obra cumbre del arquitecto Juan Gómez de Mora, en el año 1791 un gran incendio ocurrido en la capital destruyó la planta superior, y con ello su archivo histórico y judicial. Este suceso obligó a que el arquitecto Juan de Villanueva tuviera que reconstruirlo. También la guerra civil causó daños en el edificio que fue reparado en 1930 y en 1941 por el arquitecto Pedro Muguruza.
"Dormir bajo el Ángel"
Declarado Bien de Interés Cultural desde 1996, este edificio es también recordado entre los castizos madrileños por la expresión "dormir bajo el ángel", una frase hecha que se utilizaba como sinónimo para "ir a la cárcel". Este dicho nace del antiguo uso de este edificio, y hace alusión a la estatua del arcángel Miguel que corona su fachada.
¿Se puede visitar?
Al tratarse de un edificio ministerial activo, su acceso para el público general está muy limitado, aunque en ocasiones especiales como la Semana de la Administración Abierta, este espacio abre sus puertas a la ciudadanía para conocer la ceremonia de las Cartas Credenciales y algunas funciones de protocolo como las condecoraciones, los uniformes diplomáticos y las labores de Cancillería.
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- El Lianchi, el barrio oscuro de Alcalá de Henares que nadie quería visitar en los 80: 'Era un símbolo de todo lo que está mal
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- El colegio de Aluche que se cuela entre los que mejores notas sacan en la PAU 2026 de Madrid: 9,96 de media
- Valeria, la alumna de Boadilla con la mejor nota de Madrid en la PAU 2026: 'No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina
- Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala