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MUNDIAL 2026

Ni en la Plaza de Colón ni en el cine: estos son los mejores bares de Madrid para ver los partidos de la selección durante este Mundial 2026

Ante las grandes aglomeraciones, son muchos los madrileños que prefieren disfrutar de los partidos con una cerveza y un pincho en su bar de confianza

Miles de bares en la capital ya se preparan para las jornadas de fútbol con motivo del Mundial 2026

Miles de bares en la capital ya se preparan para las jornadas de fútbol con motivo del Mundial 2026 / Knockout! Sports Bar

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Aunque el gran punto de encuentro oficial será la Plaza de Colón con sus pantallas gigantes de alta definición, son muchos los madrileños que prefieren evitar las grandes aglomeraciones. Además, sabiendo que los partidos de la Selección contra Cabo Verde y Arabia Saudí tendrán lugar a las 18:00 de la tarde, no es de extrañar que se prefieran lugares alejados del fuerte calor que promete asolar Madrid durante los próximos días.

Tampoco parece disgustar la idea de tomar una cerveza fresquita o un pincho de tortilla mientras se grita reclamando una falta, pero, ¿qué lugar cumple todas estas condiciones? En efecto, hablamos de los bares, un eterno lugar de encuentro desde el que los más futboleros también podrán apoyar a La Roja y seguir el Mundial en la capital.

Frantina Sport Bar

Situado en Chamberí, el Frantina Sport Bar es conocido entre los amantes del deporte gracias a sus pantallas de gran formato, pero sobre todo gracias a su ambiente futbolero. Con una oferta gastronómica pensada para compartir con amigos, el Frantina Sport Bar promete que prácticamente desde cualquier asiento de su local se podrá disfrutar del mejor fútbol.

Fratina describe su pasión por el deporte afirmando que en su local se puede &quot;disfrutar de los mejores eventos deportivos en un ambiente único&quot;

Fratina describe su pasión por el deporte afirmando que en su local se puede "disfrutar de los mejores eventos deportivos en un ambiente único" / Fratina Sport Bar

📍 C. de Guzmán el Bueno, 56, Chamberí, 28015, Madrid

La Fontana de Oro

Con una gran variedad de cervezas en oferta, una mesa de billar, y dos pisos, la Fontana de Oro, en pleno centro de Madrid, promete no solo emitir los partidos, sino mantener la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Gracias a su gran pantalla, en este local con las mesas de madera típicas de una taberna irlandesa, se proyectan todo tipo de deportes, aunque si tu intención es ver los partidos del mundial, te aconsejamos que acudas con antelación para coger un buen sitio.

Este antiguo cagé de terturias y lugar de reunión de artistas reune ahora a los aficionados del mundial 2026

Este antiguo café de tertulias y lugar de reunión de artistas reune ahora a los aficionados del Mundial 2026 / Fontana de Oro

📍 C. de la Victoria, 1, Centro, 28012, Madrid

The James Joyce

Ubicado en cerca del Banco de España en el Distrito de Salamanca, The James Joyce se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos para seguir competiciones internacionales en la capital. Este pub irlandés que llegó a la capital en el año 2006, atrae tanto a turistas como a los más gatos con su amplia selección de cervezas y un ambiente que promete una experiencia única para quienes buscan vivir cada gol.

Entre su oferta gastronómica destacan su &quot;fish and chips&quot; y sus hamburguesas

Entre su oferta gastronómica destacan su "fish and chips" y sus hamburguesas / Todo está en Madrid

📍 C. de Alcalá, 59, Salamanca, 28014 Madrid

Beerhouse Madrid

Con varias localizaciones en Madrid, en Beerhouse no solo sirven la mejor craft beer, sino que desde el año 2015 unida a su cerveza artesanal, el bar promete el mejor ambiente para ver los partidos de la selección en compañía. Además, gracias a su variedad de cervezas, este destino es perfecto para el público nacional e internacional, quienes podrán sentirse como en casa mientras celebran las victorias de su selección.

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Beerhouse cuenta con 12 de grifos de cerveza artesanal entre los que elegir

Beerhouse cuenta con 12 de grifos de cerveza artesanal entre los que elegir / Tripadvisor

📍 C. del Cardenal Cisneros, 16, Chamberí, 28010

📍 C. de las Maldonadas, 5, Centro, 28005 Madrid

Knockout! Sports Bar

Un ambiente digno de estadio, una amplia oferta gastronómica, pantallas gigantes y retransmisiones en directo... en Knockout! Sports Bar ya lo tienen todo preparado para recibir a los más futboleros durante el próximo mes de Mundial, y especialmente, a los seguidores de La Roja, que esperan con ilusión pasar la fase de grupos tras los partidos contra Cabo Verde y Arabia Saudí.

El Knockout! Sports Bar se encuentra dentro del Casino Gran Madrid

El Knockout! Sports Bar se encuentra dentro del Casino Gran Madrid / Casino Gran Madrid

📍Casino Gran Madrid, Autovía A6 (Madrid - A Coruña), salida 27, 28250, Torrelodones, Madrid

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