MUNDIAL 2026
Ni en la Plaza de Colón ni en el cine: estos son los mejores bares de Madrid para ver los partidos de la selección durante este Mundial 2026
Ante las grandes aglomeraciones, son muchos los madrileños que prefieren disfrutar de los partidos con una cerveza y un pincho en su bar de confianza
Aunque el gran punto de encuentro oficial será la Plaza de Colón con sus pantallas gigantes de alta definición, son muchos los madrileños que prefieren evitar las grandes aglomeraciones. Además, sabiendo que los partidos de la Selección contra Cabo Verde y Arabia Saudí tendrán lugar a las 18:00 de la tarde, no es de extrañar que se prefieran lugares alejados del fuerte calor que promete asolar Madrid durante los próximos días.
Tampoco parece disgustar la idea de tomar una cerveza fresquita o un pincho de tortilla mientras se grita reclamando una falta, pero, ¿qué lugar cumple todas estas condiciones? En efecto, hablamos de los bares, un eterno lugar de encuentro desde el que los más futboleros también podrán apoyar a La Roja y seguir el Mundial en la capital.
Frantina Sport Bar
Situado en Chamberí, el Frantina Sport Bar es conocido entre los amantes del deporte gracias a sus pantallas de gran formato, pero sobre todo gracias a su ambiente futbolero. Con una oferta gastronómica pensada para compartir con amigos, el Frantina Sport Bar promete que prácticamente desde cualquier asiento de su local se podrá disfrutar del mejor fútbol.
📍 C. de Guzmán el Bueno, 56, Chamberí, 28015, Madrid
La Fontana de Oro
Con una gran variedad de cervezas en oferta, una mesa de billar, y dos pisos, la Fontana de Oro, en pleno centro de Madrid, promete no solo emitir los partidos, sino mantener la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Gracias a su gran pantalla, en este local con las mesas de madera típicas de una taberna irlandesa, se proyectan todo tipo de deportes, aunque si tu intención es ver los partidos del mundial, te aconsejamos que acudas con antelación para coger un buen sitio.
📍 C. de la Victoria, 1, Centro, 28012, Madrid
The James Joyce
Ubicado en cerca del Banco de España en el Distrito de Salamanca, The James Joyce se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos para seguir competiciones internacionales en la capital. Este pub irlandés que llegó a la capital en el año 2006, atrae tanto a turistas como a los más gatos con su amplia selección de cervezas y un ambiente que promete una experiencia única para quienes buscan vivir cada gol.
📍 C. de Alcalá, 59, Salamanca, 28014 Madrid
Beerhouse Madrid
Con varias localizaciones en Madrid, en Beerhouse no solo sirven la mejor craft beer, sino que desde el año 2015 unida a su cerveza artesanal, el bar promete el mejor ambiente para ver los partidos de la selección en compañía. Además, gracias a su variedad de cervezas, este destino es perfecto para el público nacional e internacional, quienes podrán sentirse como en casa mientras celebran las victorias de su selección.
📍 C. del Cardenal Cisneros, 16, Chamberí, 28010
📍 C. de las Maldonadas, 5, Centro, 28005 Madrid
Knockout! Sports Bar
Un ambiente digno de estadio, una amplia oferta gastronómica, pantallas gigantes y retransmisiones en directo... en Knockout! Sports Bar ya lo tienen todo preparado para recibir a los más futboleros durante el próximo mes de Mundial, y especialmente, a los seguidores de La Roja, que esperan con ilusión pasar la fase de grupos tras los partidos contra Cabo Verde y Arabia Saudí.
📍Casino Gran Madrid, Autovía A6 (Madrid - A Coruña), salida 27, 28250, Torrelodones, Madrid
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- El Lianchi, el barrio oscuro de Alcalá de Henares que nadie quería visitar en los 80: 'Era un símbolo de todo lo que está mal
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- El colegio de Aluche que se cuela entre los que mejores notas sacan en la PAU 2026 de Madrid: 9,96 de media
- Valeria, la alumna de Boadilla con la mejor nota de Madrid en la PAU 2026: 'No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina
- Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala