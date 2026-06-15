El 'nuevo Mercadona' llega a Madrid: 'Tienda 9' abre en Valdemoro con 6 millones de inversión

Tras la 'Colmena' de Vallecas, el mayor almacén online de España, Mercadona sigue apostando por Madrid. La empresa de Juan Roig ha elegido Valdemoro para estrenar en la Comunidad su nuevo modelo de supermercado, la denominada 'Tienda 9', tras una inversión de 6 millones de euros. El establecimiento está ubicado en la calle Alfonso VI y supone una evolución del anterior modelo de la compañía, conocido como 'Tienda 8'.

Entre las principales novedades figura una reorganización integral del espacio. La tienda deja atrás la distribución por negocios y pasa a estar ordenada por procesos, con el objetivo de hacer la compra más ágil, sencilla e intuitiva para los clientes, además de facilitar el trabajo de la plantilla al reducir desplazamientos en las tareas de reposición y mejorar la coordinación de los equipos. Uno de los elementos clave del nuevo formato es el Obrador Central, una zona en la que se concentran las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado permite ganar espacio para los frescos en libre servicio y optimizar la gestión de recursos.

Las 'Tiendas 9' reorganizan la distribución de los productos 'Listo para comer' con otros alimentos. / Mercadona

La compañía asegura que este modelo permite ahorros de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua. En materia de eficiencia, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil para minimizar la pérdida de frío hacia los pasillos, mientras que la cadena apuesta por el CO2 como refrigerante para reducir el impacto ambiental y generar frío de forma más eficiente. A ello se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos. La nueva tienda también incorpora dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para facilitar la autogestión del supermercado y agilizar los procesos internos de toda la cadena.

El establecimiento cuenta con una zona de descanso para clientes y abre de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas. Dispone además de un aparcamiento con 158 plazas, cuatro de ellas para vehículos eléctricos, y ocho plazas para bicicletas. Mercadona mantiene asimismo habilitado su servicio de compra online a través de su página web. La implantación de la 'Tienda 9' forma parte del plan de transformación que Mercadona desarrollará entre 2026 y 2033, con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros.