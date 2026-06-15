Matcha Clouds y Strawberry Lemonades de regalo: así celebra 'Brownie Club' la apertura de su nuevo café en Hermosilla

El grupo conocido como 'Brownie Club', que comenzó como una marca de moda femenina fundada en Barcelona, ha dado un giro de 360º grados a su estrategia comercial y anunciaba a través de sus redes sociales la apertura de su nuevo café en Hermosilla en el distrito de Salamanca en Madrid.

Así anunciaba la firma la inaguración de su nuevo local en Hermosilla / Brownie Club

Así, el próximo 18 de junio de 2026 a las 17:00 horas, la capital dará la bienvenida a este nuevo local que celebrando la fecha por todo lo alto. Por ello, durante su inauguración, la marca ha decidido ofrecer de forma gratuita dos de sus propuestas más representativas: el 'matcha cloud' y la 'strawberry lemonade'. Sin embargo, estas bebidas estarán solo disponibles para los más rápidos, y es que solo se entregarán a las 100 primeras personas que acudan a la inauguración.

¿Qué es un 'matcha cloud' o una 'strawberry lemonade'?

El matcha cloud, o nube de macha es una bebida que suele ser fría y refrescante y cuyo ingrediente principal es el agua de coco. Montado a capas, el efecto visual que se crea es muy curioso, ya que sobre el agua cristalina se posa una crema densa y espumosa de matcha similar a la textura de una nube.

Por su parte la 'straberry lemonade' no es otra cosa que una limonada de fresa en la que el tradicional ingrediente de esta bebida veraniega, los limones, es sustituido por las fresas, más dulces y densas, aportando a esta bebida un perfil de sabor más frutal que amargo.

El matcha cloud cuenta con el agua de coco y el matcha como principales ingredientes / @browniespain

Ampliar la experiencia Brownie Club

Inspirada en el estilo de vida mediterráneo y chic francés esta firma se ha consolidado como una referencia para mujeres de espíritu joven con presencia en varios mercados internacionales y una sólida comunidad de seguidores. Ahora, con este nuevo concepto, 'Brownie Club' pretende convertirse también en un espacio de encuentro en la ciudad, evolucionando para "ofrecer experiencias que conectan moda, gastronomía y comunidad en un mismo lugar". Así, a sus bebidas originales e instagrameables, se une una propuesta gastronómica pensada para ampliar el universo 'lifestyle' de la marca.