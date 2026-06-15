Las Noches del Hipódromo regresan a La Zarzuela con carreras nocturnas, gastronomía y ocio hasta agosto

El Hipódromo de La Zarzuela dará inicio este jueves a una nueva edición de Las Noches del Hipódromo, una propuesta que combina deporte, gastronomía y entretenimiento al aire libre durante las noches de verano en Madrid.

Las jornadas se celebrarán los días 18 y 25 de junio y, posteriormente, todos los jueves y sábados desde el 2 de julio hasta el 6 de agosto. El recinto permanecerá abierto desde las 20:30 hasta las 2:00 horas, mientras que las carreras comenzarán a las 22:10 horas. Cada jueves se disputarán cinco carreras en la pista de arena y fibra, mientras que los sábados el programa incluirá tres pruebas.

'Food trucks', terrazas y experiencias gastronómicas

La oferta gastronómica estará formada por una selección de food trucks y los productos disponibles en las Barras de Estribo. Además, quienes busquen una experiencia más exclusiva podrán acceder a la Terraza Premium, que contará con servicio de cátering y open bar entre las 21:00 y la 1:00 horas.

La Zarzuela inaugura este jueves las 'Noches del Hipódromo' hasta el 6 de agosto. / HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

Entre las propuestas de restauración destaca también el restaurante Calor, ubicado en la Pelousse Central de Life Gourmet, junto a la pista de carreras. El espacio permitirá disfrutar de una cena mientras se sigue de cerca el desarrollo de las pruebas.

La oferta se completa con el espacio italiano Ciao L'Aperitivo, situado en la Tribuna Superior de la Tribuna Norte, con buffet frío y dos consumiciones, así como con la terraza y restaurante Villa Panthera, ubicado al final del Jardín Norte, donde se combinarán música y propuestas culinarias.

Visitas guiadas para conocer el mundo de las carreras

Los asistentes podrán participar además en las visitas guiadas de Hipotour, una actividad que permite descubrir el funcionamiento interno del hipódromo.

Durante el recorrido se explica cómo se desarrolla una carrera de caballos, cómo interpretar el programa de pruebas y cuáles son las claves para seguir una jornada hípica. Los visitantes también podrán conocer de cerca a los jockeys, las instalaciones y los distintos tipos de apuestas disponibles.

Cómo llegar al Hipódromo de La Zarzuela

El recinto dispone de varios aparcamientos gratuitos con capacidad para más de 2.000 vehículos. Además, ofrece un servicio gratuito de autobuses lanzadera con salida desde Moncloa, en el Paseo Moret, que conecta directamente con la puerta principal del hipódromo.

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Los jueves y sábados con carreras nocturnas, el horario de apertura será desde las 19.30 horas hasta la finalización de la última carrera.