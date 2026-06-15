ENVEJECIMIENTO
Madrid suma 14.559 personas en lista de espera de la dependencia y tarda 346 días en resolver
La media de espera en Madrid supera en 166 días el plazo legal establecido de seis meses
La Comunidad de Madrid no está entre las autonomías con más dependientes en lista de espera, pero sí entre las que más tiempo tarda en atenderlos. La región mantiene a 14.559 personas pendientes de una valoración o de recibir una prestación ya reconocida, lejos de las 80.827 en cataluña, mientras el plazo medio de resolución alcanza los 346 días, casi el doble de los seis meses que marca la ley.
En el conjunto de España, la lista de espera de la dependencia alcanzaba a finales de mayo las 265.460 personas, según el nuevo balance del sistema elaborado y difundido este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. De ellas, 110.108 seguían pendientes de valoración y 155.352 aguardaban prestaciones o servicios que ya tenían reconocidos.
Madrid queda lejos de los mayores volúmenes de espera. Cataluña concentra 80.827 personas, Andalucía 49.513, la Comunidad Valenciana 28.808 y Canarias 17.457. Sin embargo, sus tiempos de tramitación la sitúan en la parte baja del sistema, la Comunidad de Madrid tarda una media de 346 días en resolver y solo Murcia, Andalucía y Asturias tardan más en resolver. La espera media madrileña supera en 166 días el plazo legal de 180 días y también rebasa la media nacional, situada en 320 días. Solo seis comunidades y Ceuta cumplen con ese límite.
El incremento registrado en Madrid se enmarca en un cambio de tendencia detectado en toda España. El informe señala que la lista de espera de la dependencia ha aumentado en 7.293 personas desde enero, un 2,7% más, tras años de descensos progresivos. Sin embargo, la evolución madrileña es mucho más acusada, porque el número de personas pendientes de valoración o prestación ha crecido un 42,6% en apenas cinco meses, una de las mayores subidas del país.
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- El Lianchi, el barrio oscuro de Alcalá de Henares que nadie quería visitar en los 80: 'Era un símbolo de todo lo que está mal
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- El colegio de Aluche que se cuela entre los que mejores notas sacan en la PAU 2026 de Madrid: 9,96 de media
- Valeria, la alumna de Boadilla con la mejor nota de Madrid en la PAU 2026: 'No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina
- Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala