Albacete lleva su cuchillería a la Gran Vía de Madrid para defender su identidad

Albacete ha llevado su campaña de promoción y defensa de la cuchillería hasta la Gran Vía de Madrid, una de las arterias más transitadas y emblemáticas de España por la que a diario pasan miles de personas procedentes de todos los rincones del país y del mundo, con el objetivo de reforzar la imagen de este sector como seña de identidad de la ciudad y poner en valor su importancia cultural, artesanal e industrial.

La cuchillería estará presente hasta este domingo, día 21, en dos grandes pantallas situadas en Callao y Gran Vía, junto a las marquesinas digitales de los teatros Lope de Vega, Coliseum y Rialto, conformando un circuito de 15 pantallas digitales en las que se emitirán spots de diez segundos de duración.

Según informa el Consistorio, la campaña que gira en torno a cinco mensajes principales: 'El arte que nos une', 'Cultura e identidad', 'Herramientas de precisión legal', 'Tradición' y 'Cuchillería legal', acompañados por imágenes que muestran el proceso de fabricación artesanal e industrial de los productos cuchilleros y sus usos reales.

Hasta la capital nacional se ha desplazado el alcalde, Manuel Serrano, acompañado por la concejala responsable del Museo de la Cuchillería, Lucrecia Rodríguez de Vera, la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, y otros miembros de su junta directiva como Ramón Pareja, Purificación Exposito, y el también maestro artesano Manuel Fernández.

"Esta iniciativa nace con la voluntad defender algo tan nuestro como es la cuchillería, que forma parte de nuestra historia, de nuestra personalidad y de nuestra identidad colectiva, para que siga formando parte de nuestro futuro", ha dicho Serrano, que ha puesto en valor la importancia que tiene una de las principales señas de identidad de la ciudad, así como desde el punto de vista del empleo y la economía.

Para el alcalde, esta campaña es una oportunidad estratégica de promoción e información en un entorno de máxima visibilidad y en uno de los espacios de mayor éxito dentro del turismo cultural y de experiencias de nuestro país.

"Todos los madrileños y turistas que circulen por esta transitada vía podrán contemplar las mejores imágenes de nuestra cuchillería, tanto artesanal como industrial", ha indicado Manuel Serrano, destacando que la campaña ocupará más de 460 metros cuadrados de superficie expositiva y alcanzará un total de 17.640 emisiones durante una semana.

El alcalde ha agradecido a Aprecu que haya unido fuerzas con el Ayuntamiento para llevar a cabo esta campaña en Madrid, así como la gran labor diaria que realiza esta asociación para defender los derechos e intereses del sector, asegurando que llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias para defender nuestra cuchillería y a un sector que es santo y seña.

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Manuel Serrano ha recordado que toda la sociedad albaceteña y las administraciones van de la mano y al unísono en la defensa de la cuchillería.