Fátima Matute felicita a 180 nuevos médicos de la UAM por su esfuerzo y vocación

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha participado este lunes en la ceremonia de graduación de 180 alumnos de Medicina formados en la LIII promoción de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

En el acto, celebrado en el Campus de su Facultad de Medicina, Matute ha expresado orgullo por su "esfuerzo, constancia y vocación" demostrados a lo largo de este aprendizaje.

"Vuestro logro habla de horas de estudio, sacrificios personales, renuncias y perseverancia, pero también de familias que os han sostenido, docentes que han guiado y compañeros que han compartido incertidumbres y alegrías", ha enfatizado.

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Además, según ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado la consejera ha elogiado el papel de la UAM por "su aportación de conocimiento, valores y confianza". Así, Matute ha recordado el gran proyecto de la Ciudad de la Salud, que con una inversión de 1.000 millones de euros está llamado "a integrar asistencia, docencia e investigación en un gran campus biosanitario de referencia".