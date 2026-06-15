El centro de salud Palma Norte-Universidad de Madrid dará servicio a más de 25.000 ciudadanos tras 18 meses de obras

La Comunidad de Madrid prevé que las obras del nuevo centro de salud Palma Norte-Universidad puedan arrancar a finales de este año o principios de 2027, de modo que se pueda iniciar la actividad asistencial durante el último trimestre de 2028.

Así lo ha indicado la directora general asistencial del Sistema Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Quintana, durante su intervención en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid a preguntas del diputado Agustín Vinagre Alcázar (PSOE), quien ha recalcado que se trata de un proyecto anunciado desde hace años pero que no termina de hacerse realidad.

Según ha detallado, la previsión apunta a que las obras puedan adjudicarse durante el último trimestre de este año y se inicien "en este mismo año o a principios del 2027". De esta forma, con una duración estimada de los trabajos de 18 meses, se prevé que el nuevo centro "pueda iniciar su actividad asistencial durante el último trimestre del 2028".

El proyecto se remonta a 2019, cuando la Comunidad y el Ayuntamiento firmaron un convenio para levantar el equipamiento sanitario en un solar de la calle Antonio Grilo para sustituir los dos pequeños locales alquilados y separados físicamente en la calle Palma. En estos centros se presta atención a más de 25.000 ciudadanos.

El futuro centro, que dará servicio a los vecinos de Malasaña y Universidad, en pleno centro de la capital, fue supervisado el pasado 23 de febrero por la Dirección General de Insfraestructuras Sanitarias y actualmente está tramitando el expediente para la licitación de las obras de construcción, ha explicado la responsable de la Consejería de Sanidad.

"Estamos ante un proyecto que no solo continúa avanzando, sino que aportará a los ciudadanos y a los profesionales de unas instalaciones modernas, adecuadas y dimensionadas para la actividad asistencial que actualmente se desarrolla en estos dos centros", ha destacado Almudena Quintana, que ha recalcado que en ningún momento se trata de un proyecto "ni paralizado ni abandonado".

Por su parte, el diputado socialista ha censurado las "promesas, anuncios, compromisos, previsiones y titulares" sobre la apertura de este centro, que no se hacen realidad. "Hay proyectos que se retrasan y luego está Palma Norte, porque aquí ya no hablamos de meses, ni siquiera de años, hablamos de décadas. No estamos hablando de un retraso puntual, estamos hablando de una cadena continua de incumplimientos", ha ironizado.

En este sentido, ha recordado que la Comunidad dispone del solar desde hace seis años. "En 2025 nos dijeron que estaba próximo. Ahora se habla del 2028", ha ironizado el diputado, que ha recalcado que los vecinos de esta zona llevan años recibiendo una atención sanitaria "impropia" de los es la Comunidad de Madrid.

Noticias relacionadas

"Lo más grave es que cada año de retraso obliga a miles de vecinos a seguir siendo atendidos en instalaciones que la propia comunidad reconoce que tienen limitaciones estructurales y de espacios. Ustedes conocen el problema, admiten el problema, sin embargo, siguen sin resolverlo", ha denunciado.