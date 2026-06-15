Ni Madrid ni Atleti ni Barça: Bernardo Silva 'ficha' por la UCAM de Murcia en pleno culebrón del mercado

Mientras el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona se peleaban estas últimas semanas por hacerse con sus servicios (con el club blanco saliendo victorioso de la puja), y mientras él mismo suda la camiseta de Portugal preparando el Mundial en Florida, la UCAM ya tiene a Bernardo Silva. Bueno, una parte de él. La más académica.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia y Sports Data Campus nombraron al internacional portugués profesor honorífico del Master's Degree in Set Pieces in Football: Coaching, Analysis & Execution, el primer máster del mundo especializado en el entrenamiento, análisis y ejecución de las acciones a balón parado en el fútbol de élite.

La distinción se entregó en la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de Lisboa, aprovechando la concentración de la selección lusa para la preparación del torneo internacional. Junto a Silva recibió el mismo reconocimiento su compatriota Bruno Fernandes, y el propio Austin MacPhee, director académico del programa, entrenador especialista en jugadas a balón parado del Aston Villa y miembro del cuerpo técnico que dirige Roberto Martínez.

Bruno Fernandes (I) y Bernardo Silva (ambos de rojo y azul) sostienen sus reconocimientos. / UCAM

No es un nombramiento simbólico. Bernardo Silva participará en el programa mediante clases magistrales y actividades académicas dirigidas a los estudiantes. Un lujo para unos alumnos que tendrán como referente a uno de los centrocampistas más completos del planeta, precisamente en el momento de mayor efervescencia de su carrera.

Y es que el portugués vive uno de los veranos más movidos del mercado. Tras cerrar su exitosa etapa en el Manchester City, donde construyó una gran amistad con Pep Guardiola, el jugador de 31 años se convirtió en el gran objetivo del fútbol español. El Barça llegó a tener un preacuerdo encima de la mesa. El Atlético de Madrid se consideraba prácticamente hecho: según la Cadena SER, Silva tenía intención de firmar telemáticamente con los colchoneros. Pero el Real Madrid irrumpió con fuerza y lo cambió todo.

Voy a intentar estar en un equipo donde me quieran y donde sienta que me quieran de verdad Bernardo Silva

Las conversaciones entre el club blanco y el jugador están muy avanzadas y el objetivo de ambas partes es cerrar el acuerdo antes de que Portugal debute en el Mundial el próximo miércoles, 17 de junio. Según Fabrizio Romano, el contrato sería por dos temporadas, hasta junio de 2028, con opción a una tercera. La intervención de José Mourinho (quien ha pedido expresamente al jugador) y el deseo del propio Silva de volver a estar cerca de casa tras nueve años en la Premier League habrían sido determinantes.

De cerrarse el fichaje, Bernardo reencontrará a Kylian Mbappé, con quien coincidió en el Mónaco en la temporada 2016-2017 antes de que sus caminos se separaran (el delantero al PSG, el centrocampista al City) y ahora convergerán de nuevo, esta vez bajo las órdenes de Mourinho.

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Pero antes de que ese culebrón quede resuelto, la UCAM ya marcó un tanto. La alianza entre la Universidad Católica de Murcia y Sports Data Campus (que permitió a miles de profesionales de todo el mundo acceder a programas que combinan rigor académico con la experiencia práctica de referentes en analítica deportiva e inteligencia artificial) suma ahora un nombre de primerísimo nivel mundial a su claustro honorífico. El club que se lleve a Bernardo Silva este verano tendrá que esperar. La UCAM se adelantó a todos.