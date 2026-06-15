Almeida asegura que el Ayuntamiento "en ningún momento se queda con pertenencias personales" de personas sin hogar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que el Ayuntamiento "en ningún momento se queda con pertenencias personales" de las personas sin hogar, sino que "siempre las pone a disposición de la persona", después de que una información publicada por 'El País' apuntara a órdenes municipales para retirar enseres de personas que viven en la calle sin previo aviso.

"La instrucción que el Ayuntamiento da es tratar en todo momento con la máxima dignidad posible la situación de personas que están en la peor de las situaciones, que es ser sin hogar", ha trasladado Almeida en declaraciones desde el Palacio de Cibeles.

El regidor ha subrayado que el Consistorio "en ningún momento se queda con pertenencias personales", sino que "siempre las pone a disposición de la persona". Según ha explicado, existe "un seguimiento y una intervención social" respecto de las personas sin hogar, a las que, además, "siempre" se les ofrecen plazas en alojamientos municipales.

"Todo este tipo de actuaciones y todos estos protocolos, por ser las personas que son y por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, se hacen con el máximo respeto posible, preservando siempre sus pertenencias personales, poniéndolas a su disposición, haciendo un seguimiento desde el punto de vista de la intervención social y ofreciéndoles alojamiento", ha insistido.

Más Madrid y PSOE critican la actuación del gobierno municipal

"Ha sido irse el Papa y acabarse la bondad por el prójimo", ha ironizado la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, sobre la información publicada por 'El País', al tiempo que ha criticado al Gobierno municipal por dedicarse presuntamente a "retirar" y "tirar" enseres "más personales" de personas que "no tienen nada en su vida, ni siquiera un techo".

Maestre ha señalado que son personas que viven en la calle "no porque quieran", sino en un contexto en el que, según ha indicado, el precio medio del alquiler en la ciudad supera los 1.000 euros mensuales. "Con las personas sin hogar lo que el Ayuntamiento tendría que hacer es garantizarles un techo y no tirar sus pertenencias como si se tratara de personas que no tienen derecho a nada", ha reprochado.

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Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ve "falta de transparencia y de explicaciones" por parte de Políticas Sociales y ha sostenido que no se está ante una retirada de basura o pertenencias, sino ante "una forma de gobernar". "Lamentablemente, hoy estamos ante un PP que utiliza a las personas sin hogar como si fueran basura", ha afirmado.