Almeida admite retrasos en las citas de empadronamiento en Madrid y promete medidas para agilizar el trámite

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha admitido que existe "un retraso" en las citas de empadronamiento en la ciudad y ha asegurado que el Consistorio trabaja en distintas alternativas para mejorar la atención y reducir los tiempos de espera.

"Estamos tratando de agilizar porque somos conscientes, y eso siempre es importante decirle a los madrileños la verdad, que efectivamente hay un retraso en el tema de las citas de empadronamiento", ha señalado el regidor en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles.

Almeida ha defendido que el empadronamiento constituye "un trámite esencial" y ha subrayado que el objetivo municipal es que los ciudadanos puedan completarlo "lo antes posible".

Sin impacto previsto por el requisito del abono transporte

Preguntado por el nuevo requisito de empadronamiento planteado por la Comunidad de Madrid para acceder a determinadas ventajas en la tarjeta de transporte, el alcalde ha descartado que esta medida vaya a incrementar significativamente la demanda de citas.

En este sentido, ha recordado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya ha explicado la iniciativa y ha considerado que se trata de una medida "razonable". Además, ha destacado que se ha alcanzado un acuerdo con otras comunidades autónomas para que los estudiantes puedan acceder al abono transporte.

"Creo que parece razonable la medida que se adopta por la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Almeida exige financiación por el impacto de las regularizaciones

Durante su comparecencia, el alcalde también se ha referido al proceso extraordinario de regularización de personas en España y ha reclamado al Gobierno central que detalle cómo financiará el aumento de demanda de servicios públicos derivado de esta medida.

Según ha señalado, el procedimiento acumula cerca de 900.000 solicitudes cuando faltan dos semanas para que concluya el plazo previsto. "Mi pregunta es cómo va a financiar el Gobierno de España los servicios públicos que van a haber aumentado 900.000 personas en España", ha planteado.

Almeida ha criticado que el Ejecutivo impulse el proceso sin prever, a su juicio, las consecuencias para las administraciones locales. "O el Gobierno de España se queda simplemente en regularizar y, ¡ah!, ahora os los quedáis vosotros. Eso sí que no es un trato humano, eso sí que no es respetar a la persona", ha manifestado.

Madrid calcula un aumento de 150.000 habitantes

El regidor ha insistido en que resulta "ridículo" sostener que una regularización de esta magnitud no tendrá efectos sobre los servicios públicos y ha reprochado al Gobierno que no consultara previamente a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas.

"Ni consultaron, ni nos pidieron opinión y en un primer momento calcularon en medio millón de personas y ya vamos por 900.000", ha censurado.

Almeida ha cifrado en alrededor de 150.000 personas el posible incremento de población que podría asumir Madrid y ha advertido de las dificultades que ello supondría con el actual sistema de financiación local.

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"Es obvio que con el actual modelo de financiación de los ayuntamientos nos lo ponen casi imposible para poder gestionar un aumento de estas características", ha concluido.