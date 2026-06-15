Madrid agradece a quienes hicieron posible la visita del Papa: “Esta ciudad ha vuelto a maravillar al mundo"

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este lunes una recepción en el Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles con los representantes de las entidades, instituciones, servicios públicos, voluntarios y equipos que participaron en la organización de la reciente visita del Papa a la capital. Presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el acto ha servido para agradecer y reconocer el enorme esfuerzo colectivo para hacer posible un viaje que ha permitido mostrar al mundo la capacidad organizativa de Madrid y la respuesta de una ciudad volcada.

La recepción ha comenzado con la actuación del Coro Familiar Iglesia de Madrid, que ya había participado en el encuentro del Bernabéu con la comunidad diocesana. Su director artístico, el sacerdote Toño Casado, ha recordado que aquel coro reunió a “1.000 personas”, junto a músicos y bailarines, en “un reflejo" de lo que es Madrid, con participantes de más de 25 nacionalidades y edades entre los 9 y los 89 años. Casado ha aprovechado también la ocasión para trasladar el saludo del arzobispo, José Cobo, quien no ha podido estar por motivos de agenda, y la gratitud de la Iglesia madrileña por “toda la colaboración y todo el corazón” puestos al servicio de la visita.

Tras la proyección de un emotivo vídeo resumen de la visita, ha tomado la palabra Yago de la Cierva, coordinador del viaje papal, quien ha centrado su intervención en agradecer el trabajo de las instituciones madrileñas, la Comunidad, el Ayuntamiento, los trabajadores públicos, el tejido empresarial y los voluntarios. El responsable ha subrayado la impresión que causó la ciudad en la delegación vaticana y al Papa. “La acogida, como en Madrid, en ningún sitio”, ha resumido, antes de reconocer a los “héroes anónimos” de la visita y a las empresas que quisieron contribuir “con lo que se les pidió y un poquito más”.

En nombre de la Comunidad ha intervenido después Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, quien ha destacado que la ciudad ha vuelto a demostrar que está preparada para organizar cualquier gran acontecimiento. “Esta ciudad ha vuelto a maravillar al mundo”, ha celebrado, gracias al “tantísimo trabajo de tantísimas personas”. El portavoz del Ejecutivo regional ha destacado especialmente el “cariño” con el que se preparó la visita, que ha permitido que Madrid ofreciese "su mejor versión" gracias a la coordinación entre administraciones, técnicos, servidores públicos y voluntarios.

El cierre institucional ha corrido a cargo del alcalde madrileño, quien, como ya hiciera en el balance ofrecido la semana pasada, ha vuelto a centrar su intervención en dar las gracias. “Eso es lo que queríamos hoy aquí con este acto, que es sencillo, pero yo creo que es tremendamente emotivo: sencillamente daros las gracias a todos; es decir, gracias, Madrid”, ha arrancado su intervención. Y es que, según Almeida, "nunca ni con tanta fuerza Madrid ha alzado la mirada" como esos días, en los que la ciudad entera miró "al cielo” con “fuerza”, “determinación” y “alegría” durante una visita que quedará “para siempre” en la memoria y el corazón de la capital.

Al igual que sus predecesores, el regidor ha hecho énfasis en la imagen internacional proyectada Madrid, capaz de acoger durante cuatro días la visita del Papa y organizar actos multitudinarios con apenas horas de diferencia. Con este éxito en mente, Almeida ha dirigido sus agradecimientos al conjunto de los madrileños, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Comunidad de Madrid por la coordinación institucional y al Ayuntamiento por la entrega de sus servicios públicos.

Asimismo, el alcalde ha reservado un agradecimiento especial para la Nunciatura, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid, cuya capacidad de movilización ha dejado patente que se trata de “una Iglesia pujante, una Iglesia dinámica, una Iglesia de futuro en la ciudad de Madrid”.

Antes de concluir, Almeida ha anunciado dos “regalos” para los madrileños. El primero, que el coro del viaje apostólico tendrá una programación especial en Navidad para cantar villancicos en la ciudad. El segundo, que la cruz de la plaza de Lima permanecerá en Madrid. “La cruz se queda”, ha afirmado. Aunque el emplazamiento definitivo aún está pendiente de estudio técnico, el alcalde defendió que “tiene todo el sentido” que permanezca allí donde estuvo durante la visita.

En todo caso, la cruz será “un testimonio permanente” de aquellos días inolvidables y de “las raíces cristianas de Madrid y de la sociedad madrileña”, ha subrayado. Tras este discurso, el acto ha concluido con una interpretación del himno del viaje, Alza la mirada, a cargo de Diana Navarro y Daniel Diges, acompañados por el coro.