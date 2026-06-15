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El Movistar Arena será sede del Premier Padel P1 de Madrid del 31 de agosto al 6 de septiembre

El director general de Deportes, Alberto Tomé, ha destacado la consolidación del Premier Pádel P1 como un evento de relevancia mundial

La Comunidad de Madrid presenta la quinta edición del torneo Premier Pádel P1.

La Comunidad de Madrid presenta la quinta edición del torneo Premier Pádel P1. / Comunidad de Madrid

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes la quinta edición del torneo internacional Premier Pádel P1 en la sala Truss del Movistar Arena, recinto que albergará la competición entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre.

El evento, considerado una de las citas más relevantes del calendario mundial de este deporte, contará con la participación de algunas de las principales figuras del circuito internacional.

La Comunidad de Madrid presenta la quinta edición del torneo Premier Pádel P1

La Comunidad de Madrid presenta la quinta edición del torneo Premier Pádel P1 / COMUNIDAD DE MADRID

Durante la presentación, el director general de Deportes, Alberto Tomé, destacó la consolidación del torneo dentro del panorama mundial del pádel. La competición está organizada por Premier Pádel Spain y cuenta con el respaldo de la Professional Padel Association (PPA).

Impacto deportivo y proyección internacional

Tomé subrayó además la contribución del campeonato a la proyección exterior de la Comunidad de Madrid, así como su papel en el impulso de la práctica deportiva entre los ciudadanos de la región.

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El crecimiento de este deporte en Madrid se refleja en sus cifras actuales. Según los datos facilitados por el Gobierno regional, la comunidad cuenta con 133 clubes de pádel y cerca de 12.000 licencias federativas, consolidándose como uno de los principales núcleos de práctica de esta disciplina en España.

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