Love of Lesbian convierte Madrid en su última trinchera sentimental: la noche en que sus canciones volvieron a salvarnos

La vida no avisa. Hay veces que, como bien ha relatado el siempre profético Santi Balmes, ojo, un golpe basta para que todo cambie. Pum. Pum. Pum. Y, entonces, entre el plasma derramado y el presente hipotecado, nada vuelve a ser igual. Aparecen heridas con las que aprendemos a vivir y que, rara vez, salvo milagro, terminan por cerrarse. Las canciones que Love of Lesbian ha alumbrado desde 1997 no buscan anestesiarlas, sino abrazarlas. Pues así, cada vez que suenen, sólo dolerán, pero ya no supurarán más. Este lunes, en la primera de sus tres fechas en Noches del Botánico, la banda pisó Madrid con la serenidad de quien ha ganado algo más difícil que el éxito: compañía. No fue un concierto al uso. Hubo tantos pálpitos y tantas tiritas que aquello acabó transformándose en una reunión de supervivientes. Gente que un día chilló sus letras con la imprudencia de los 20 y que, ahora, ay, las paladea con la mandíbula apretada y el corazón alicatado.

El grupo llegó al jardín de la Universidad Complutense bajo la sombra de una despedida inminente. Ahora bien, dicho parón no restó ni un ápice de emoción al asunto. “Tras 25 años de actividad ininterrumpida, de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo”, anunciaron en febrero. No hubo chantaje emocional. Salieron a tocar. A dejar que los himnos hicieran efecto. Ejército de salvación, Cuando no me ves y Bajo el volcán abrieron la cita con esa mezcla de melancolía y electricidad que tanto les caracteriza. No incendiaron el recinto, lo cercaron. Poco a poco. Como quien se sienta a tu lado en silencio y, sin preguntar nada, atento, reconoce tus cortes al instante.

Love of Lesbian arrancó la velada en Madrid con 'Ejército de salvación'. / EFE

“Necesitamos un descanso. Llevamos un ritmo inhumano. Es un adiós temporal”, subrayó Balmes, enfundado en un pantalón blanco y un polo azul. Love of Lesbian siempre ha tenido una virtud rarísima: suenan dramáticos sin ponerse insoportables. Su repertorio, uno de los más reconocibles del pop español, lleva años haciendo épica de la tontería cotidiana: una fiesta fallida, una ruptura a medias, un mensaje no enviado, una ciudad demasiado grande, una noche demasiado larga. Lo han quemado, exprimido y vomitado. Y siempre con el puntito justo de ironía que evita el naufragio total. Anoche, cuando rescataron Domingo astromántico, Los males pasajeros y Que vas a saber, quedó claro que sus melodías no han envejecido porque nunca fueron del todo jóvenes. Nacieron ya con resaca. Con una luz de domingo por la tarde. Con la conciencia, bastante puñetera, de que incluso los momentos felices se recuerdan mejor cuando duelen. De ahí que el público no las cantara: las reconociera.

Tras la gira de festival, la banda de Santi Balmes se tomará un descanso indefinido. / EFE

Destacar un tema sobre otro, en un concierto así, tan auténtico, resultaría absurdo. Cada cual llevó el suyo metido en el bolsillo, como quien guarda una foto vieja en la cartera. Sin embargo, hubo momentos en los que el Botánico se quedó quieto, casi suspendido. Y, entonces, ahí, sí, pasaron cosas. Música de ascensores tuvo ese sutil temblor que separa a las canciones bonitas de las buenas canciones. Balmes la interpretó con voz grave, algo rugosa, como si el tiempo le hubiera puesto una piedra en la garganta. Y funcionó. Vaya si lo hizo. Alrededor había ojos brillantes, parejas apretándose la mano. Es lo que tiene esta banda: te hace llorar por vivencias que creías archivadas. A veces, es una persona que ya no está. Otras, la versión de ti que se quedó esperándola. Si algo ha quedado patente en este tiempo, es su don para pellizcar el corazón en el momento adecuado. Love of Lesbian no remueve el pasado, lo desprecinta.

A pleno pulmón

En los tramos dedicados a 1999, su sexto álbum, Madrid se fue al suelo. Hay canciones que no pertenecen a un disco, sino a una etaoa. Y Allí donde solíamos gritar es una de ellas. Da igual cuántas veces haya sonado, cuántas veces la nostalgia haya intentado gastarla. No puede. Sigue ahí: intacta y colectiva. Porque habla de la vida, de ti. De las primeras veces, de los veranos con vocación de eternidad. Y, sobre todo, de la gente que prometió quedarse y acabó convertida en un recuerdo. La cantaron 4.000 almas con decisión, a pulmón para no pensar. Balmes sonreía. Su formación también. Y ésta fue, quizá, la imagen más preciada de la velada: Love of Lesbian disfrutando de sus temas sin quedar atrapados en ellos. Conscientes del peso, pero no vencidos. Como si todavía pudieran permitirse el lujo de jugar.

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'Ejército de salvación' es el último elepé de Love of Lesbian. / EFE

El final tuvo algo de beso en un andén. Cuando una banda que ha formado parte de tu educación sentimental decide apartarse, uno se queda un poco huérfano. La hermandad, Club de fans de John Boy y Los irrompibles fueron cayendo como capítulos de una biografía compartida. Esta es, precisamente, la gran victoria de la banda: haber conseguido que canciones llenas de nombres propios terminen hablando de cualquiera. Anoche, en Noches del Botánico, no se despidieron con grandilocuencia. Hicieron algo más profundo: nos dejaron cantando. Nos recordaron quiénes fuimos cuando los escuchamos por primera vez y quiénes somos ahora. Es cierto que han dejado la puerta entornada. Pero, ay, qué frío entra cuando una casa empieza a vaciarse.