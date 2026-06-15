La Fundación SERES convierte la huella social de las empresas en una herramienta para gestionar mejor

La sostenibilidad empresarial lleva años midiendo emisiones, consumos y objetivos ambientales. Pero la dimensión social sigue siendo más difícil de ordenar, comparar y llevar al día a día de la gestión. Fundación SERES quiere cubrir ese vacío con el Hub SERES de Huella Social, una plataforma digital y de acceso abierto que permite a empresas de cualquier tamaño, desde las grandes compañías del Ibex hasta las pymes, medir y gestionar su impacto social con menos de 40 indicadores.

La herramienta, evolución del Mapa SERES de Huella Social®, nace con la intención de que la medición social no se quede en un ejercicio de reporte. Fernando Ruiz, presidente de Fundación SERES, resume el enfoque al explicar que la metodología "ayuda a las compañías a medir mejor y sobre todo, a gestionar mejor". La clave es evitar que estos procesos se conviertan en un poco el check the box (marcar la casilla), una obligación formal sin impacto real en la toma de decisiones.

Compararse para gestionar mejor

El Mapa SERES de Huella Social® organiza los indicadores por grupos de interés -empleados, proveedores, comunidades y clientes- y permite a las compañías visualizar su desempeño, detectar áreas de mejora y compararse con empresas de su mismo sector sin acceder a datos individuales de terceros. En un contexto en el que la competitividad empresarial depende cada vez más de la conexión con los grupos de interés y de la integración del impacto financiero y social, el Hub nace con la ambición de homogeneizar la medición del impacto social en España mediante un lenguaje común basado en pocos indicadores sociales comparables y adaptados a cada sector.

Para SERES, esa comparabilidad es esencial para dar contexto a los resultados y entender mejor la posición de cada compañía frente a otras organizaciones similares. De este modo, el valor de un indicador adquiere sentido no solo por la puntuación obtenida, sino también por el marco de referencia en el que se interpreta.

Algunas de las organizaciones que ya han aplicado o impulsan esta medición subrayan precisamente ese valor práctico. "Aplicar este mapa ha supuesto para Abadía Retuerta un paso natural en nuestra manera de entender el proyecto: ordenar, dar coherencia y fortalecer aquello que ya formaba parte de nuestro compromiso. La huella social debe medirse, reportarse y mejorarse de forma constante; solo así es posible responder con rigor al territorio que nos acoge desde hace siglos", afirma Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta.

La herramienta también permite trasladar esa lógica a una dimensión sectorial. En el caso del retail textil, Ana López-Casero, presidenta ejecutiva de ARTE, destaca que "España es referente mundial en retail textil moda. Este sector es marca España, es empleo, es tejido empresarial y es cadena de valor. Medir su contribución social desde ARTE es la mejor manera de reconocer lo que el sector ya aporta a España y de comprometerse, con datos en la mano, a seguir haciéndolo mejor".

La iniciativa llega en un momento en el que las compañías se enfrentan a mayores exigencias de información en materia de sostenibilidad. Sin embargo, el exceso de indicadores puede terminar dificultando tanto la gestión interna como la toma de decisiones.

Frente a esa complejidad, el Mapa SERES de Huella Social® plantea un lenguaje común, riguroso y comprensible para medir la dimensión social con una herramienta "útil, práctica y gráfica", en palabras de Alicia Feliciano, directora de Desarrollo de Fundación SERES. El objetivo es que las empresas puedan incorporar estos datos a su estrategia, priorizar actuaciones, detectar riesgos, orientar recursos y reforzar la transparencia con sus grupos de interés.

Confianza desde los datos

Durante la presentación de la digitalización de la herramienta(Hub SERES de Huella Social) en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo, Fernando Ruiz defendió la necesidad de avanzar hacia una medición social más rigurosa. "Si queremos empresas más competitivas y sociedades más cohesionadas, necesitamos avanzar hacia una medición social rigurosa, comprensible y comparable. El Hub SERES de Huella Social es un paso decisivo para ayudar a las compañías a gestionar mejor, comunicar con más claridad y generar confianza desde los datos", afirmó.

En la misma línea, la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz, subrayó que "lo social se ha convertido en una dimensión estratégica, pero también en una de las más complejas de aterrizar en la gestión". En su opinión, el Hub supone "un salto en la digitalización" que acerca la medición de la huella social al día a día de las empresas y la convierte en una palanca para tomar mejores decisiones.

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El reto que plantea Seres es convertir la huella social en una herramienta útil para dirigir mejor las compañías. "Lo social al tratarse de un intangible puede resultar difícil de medir", reconoce Sofía Martín, directora de comunicación de Fundación SERES. Sin embargo, advierte, ya no puede considerarse un asunto secundario: "La parte social no es algo periférico, sino que está directamente conectada con el negocio".