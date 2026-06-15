Espacio Abierto Quinta de los Molinos celebra la llegada del verano con 'Jolgorio', una gran fiesta artística para familias

Espacio Abierto Quinta de los Molinos, centro del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid especializado en infancia y adolescencia, inaugurará el próximo 20 de junio su programación estival con 'Jolgorio', una jornada participativa diseñada para que las familias celebren la llegada del verano a través del arte, la creatividad y el juego.

La iniciativa, creada por Laura Bañuelos y Maral Kekejian, tendrá lugar un día después de la finalización del curso escolar y en vísperas del solsticio de verano. La programación se desarrollará en dos franjas horarias, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y concluirá con una celebración colectiva en torno a una gran mesa compartida.

Una experiencia artística a partir de la mesa

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, 'Jolgorio' parte de un gesto cotidiano como poner la mesa para convertirlo en una experiencia artística multidisciplinar. Acciones como amasar pan, colocar platos o hacer sonar utensilios de cocina se transformarán en propuestas vinculadas al movimiento, la música, el juego y las artes visuales.

La jornada se articulará en torno a cuatro grandes ejes temáticos: objetos, cuerpo, sonido y juego. A través de ellos, distintos equipos artísticos impulsarán actividades destinadas a construir elementos para una mesa común, experimentar con el movimiento corporal, crear composiciones sonoras y reinterpretar juegos tradicionales.

Artes visuales, música y movimiento para toda la familia

Dentro del apartado visual, denominado 'Cómo se ve Jolgorio', las creadoras Laura Millán, Mireya Larriba y Karmen Ameller coordinarán propuestas como 'Panópolis', 'Huella vegetal', 'Banquete de máscaras' y 'Geometrías comestibles'. Los participantes podrán intervenir manteles, trabajar con alimentos, construir ciudades de pan, estampar con frutas y verduras y elaborar composiciones artísticas destinadas a la mesa colectiva.

La vertiente sonora llegará de la mano de 'Cómo suena Jolgorio', una propuesta desarrollada por Farout Artistic Research que explorará las posibilidades musicales de objetos cotidianos relacionados con el banquete, como utensilios, semillas, papel, vidrio o madera. Las actividades desembocarán en una partitura colectiva que será interpretada durante la acción final 'John Cage a la mesa', protagonizada por un grupo de percusionistas.

Por su parte, el movimiento tendrá un papel protagonista en 'Cómo se mueve Jolgorio'. La bailarina Ana María Rosa dirigirá 'Ingredientes de viaje', una experiencia basada en la exploración de elementos naturales para transformarlos en una receta sensorial. El actor y narrador Nacho Yuste conducirá 'Cuento a la carta', mientras que la coreógrafa Patricia Ruz desarrollará 'Panaderas', una propuesta centrada en el ritmo y el movimiento.

Juegos populares y un gran banquete para despedir el día

La programación incluirá además 'Cómo se juega Jolgorio', una selección de juegos populares reinterpretados por alumnas del Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III con el objetivo de integrarlos en el ambiente festivo y participativo de la jornada.

La celebración concluirá a las 20.00 horas con 'El banquete', una acción colectiva en torno a las mesas preparadas durante el día que servirá para conmemorar la llegada del verano y la víspera de la noche más corta del año.

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Las entradas para participar en las actividades ya pueden adquirirse a través de la página web de Espacio Abierto Quinta de los Molinos.