Una encuesta encargada por el PP da a Almeida una nueva mayoría absoluta con un escaño más

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, revalidaría y ampliaría su mayoría absoluta en el Ayuntamiento si hoy se celebrasen elecciones municipales. Según una encuesta de GAD3 para el Grupo Municipal Popular, el PP obtendría 30 concejales en Cibeles, uno más que en los comicios de 2023.

El sondeo sitúa a Más Madrid como segunda fuerza, con 11 concejales, uno menos que en las últimas elecciones, mientras que el PSOE bajaría también un escaño, hasta los 10. Vox, por su parte, pasaría de cinco a seis representantes.

En porcentaje de voto, el PP alcanzaría el 47,6%, lo que supone 3,1 puntos más que el 44,5% obtenido en las municipales de 2023. Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, se mantendría como segunda fuerza, aunque retrocedería del 19,1% al 18,5%. El PSOE de Reyes Maroto también perdería apoyos, al pasar del 16,8% al 16,3%.

Vox se mantendría por debajo del 10% de los votos, en un contexto de incertidumbre interna por el futuro liderazgo electoral de la formación en la capital. Javier Ortega Smith continúa como portavoz municipal mientras se resuelven las medidas cautelares tras su expulsión del partido.

Almeida, único líder municipal que aprueba

La encuesta también analiza la valoración de los principales dirigentes municipales. Almeida es el único que supera el aprobado, con una nota media de 5,7, y es conocido por el 99% de los encuestados.

El alcalde se sitúa casi dos puntos por encima de la portavoz socialista, Reyes Maroto, que obtiene un 3,8, y exactamente dos puntos por encima de Rita Maestre, que recibe un 3,7. Javier Ortega Smith cierra la clasificación con una nota media de 3,2.

Según el sondeo, Almeida aprueba en todas las franjas de edad y tanto entre hombres como entre mujeres, mientras que el resto de líderes municipales no alcanza el 5 en ningún segmento analizado.

El 61% aprueba la gestión del Gobierno municipal

El estudio de GAD3 refleja además que el 61% de los madrileños considera “muy buena” o “buena” la gestión del Gobierno municipal durante los dos últimos años. Entre los ámbitos mejor valorados aparecen el transporte público, con una opinión positiva del 57% de los encuestados, y la seguridad ciudadana, que recibe el respaldo del 50%. La limpieza, en cambio, concentra un 35% de valoraciones negativas. Al otro lado de la balanza, la vivienda emerge como el principal problema señalado por los madrileños.

La encuesta recoge asimismo un apoyo mayoritario a varias de las grandes actuaciones urbanas impulsadas o previstas en Madrid. El soterramiento de la A-5 es valorado positivamente por el 70% de los encuestados, mientras que el Parque de Ventas cuenta con un respaldo del 59%. Las obras en el Puente de Ventas reciben una valoración favorable del 54%, y el soterramiento de la Castellana, del 53%.

La encuesta se ha elaborado a partir de 1.000 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador a personas mayores de 18 años con derecho a voto en Madrid. El trabajo de campo se realizó entre el 20 y el 26 de mayo de 2026.