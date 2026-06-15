Empresarios madrileños señalan las dificultades para hallar suelo industrial: "Hay una gran diferencia entre el que existe sobre el papel y el que puede ponerse en carga"

Este mismo jueves Isabel Díaz Ayuso daba cuenta de los últimos datos de la contabilidad regional. El PIB madrileño se ha elevado un 0,8% en el primer trimestre de 2026, lo que supone un crecimiento interanual de un 3%, tres décimas por encima del conjunto de España. Desde el Gobierno regional se insiste en resaltar la situación de la Comunidad de Madrid como motor económico de España, pero ese éxito tiene también sus contrapartidas. La región despierta interés inversor, pero se encuentra con un problema de escasez de suelo industrial.

Algunos empresarios madrileños vienen señalándolo. Se apunta a proyectos, no solo en el sector de los centros de datos, que buscan instalarse o crecer y hallan en el acceso al suelo un obstáculo. Y se pone de manifiesto el desequilibrio entre una demanda sólida, especialmente en los grandes corredores logísticos y metropolitanos, y una oferta "muy limitada", con tramitaciones excesivamente largas a lo que se suma la limitación en el acceso a la energía, lo que se percibe como uno de los grandes cuellos de botella.

"La demanda es brutal, no hay mucho suelo y, sobre todo, activarlo es dificilísimo", asegura Marcos Sánchez Foncueva, coordinador de la mesa de urbanismo de Madrid Foro Empresarial (MFE), organización empresarial independiente con más de 350 socios. "Hay una gran diferencia entre el suelo que existe sobre el papel y el que de verdad puede ponerse en carga".

Tal y como lo plantea, no se trata solo de dar con un terreno. "Hoy más que nunca una empresa no busca solo una parcela, busca seguridad jurídica, rapidez administrativa, buenos accesos, energía disponible y certidumbre en los tiempos", señala Sánchez Foncueva, quien apunta que es un reto pendiente no ya en Madrid, sino en toda España. En Madrid, en cualquier caso, se hace más evidente por la mayor demanda.

El problema no es solo de superficie disponible. Hace poco más de un año, de hecho, la Confederación Empresarial Madrileña CEIM publicaba un estudio sobre suelos industriales y logísticos en la Comunidad de Madrid. Según los datos recogidos en ese informe, en el conjunto de la región, excluido el municipio de Madrid, existían entonces un total de 3.127 suelos industriales o logísticos disponibles, con una superficie total de más de 14,5 millones de metros cuadrados, cifras que, según se afirmaba en el propio estudio, reflejan "un mercado amplio y diversificado" con una "capacidad significativa para proyectos de gran escala".

Tampoco los precios son la principal barrera. Desde MFE se constata un aumento significativo en los últimos años, aunque se considera que no son excesivos, sensiblemente inferiores a los del suelo residencial, y que se amortizan con cierta rapidez. En el término municipal de Madrid se maneja una horquilla de entre 400 y 800 euros por metro cuadrado; en lo que se considera el eje "prime", en torno al corredor del Henares y la A-2, así como la A-4 y los términos de Fuenlabrada, Parla y Getafe, el rango oscila entre los 200 y los 450 o 500 euros por metro cuadrado, y en el resto de la región, entre 60 o 100 y 300 euros por metro cuadrado, aproximadamente.

Es en la capital y en ese eje "prime", donde la demanda de suelo industrial y logístico es mayor. Asimismo, Sánchez Foncueva resalta las necesidades en el eje de la A-6, una zona en la que, asegura, existe "muchísima demanda" y muy poco suelo industrial listo y que se pueda activar.

Ahí es donde desde Madrid Foro Empresarial se detecta el nudo gordiano del asunto. La organización ha preparado una mesa redonda para este miércoles 17 de junio bajo el título Suelo Industrial en la Comunidad de Madrid. Cómo encontrarlo, desarrollarlo y no equivocarse al comprar para abordar el tema.

Las tramitaciones, se aduce, son muy largas, lo que se entiende que sería un plazo razonable de cinco años desde que se accede al suelo hasta que ya está en uso se extiende más allá, sobre todo si se buscan terrenos en nuevos desarrollos urbanísticos. En ese sentido, el Gobierno regional ha puesto en marcha medidas como el establecimiento de una aceleradora urbanística para agilizar proyectos que se consideren prioritarios o las simplificaciones burocráticas que pretende impulsar la futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER).

"Afortunadamente, la Comunidad de Madrid ha puesto la agilización del planeamiento y la simplificación de la tramitación urbanística entre sus prioridades", traslada Sánchez Foncueva. Pero es no deja de ser la prueba, valora, de que el problema con el suelo industrial "no es solo de oferta, sino de tiempos y certidumbre".

El otro gran handicap para el desarrollo del suelo industrial ya calificado de la región es el acceso a la energía. Ya en septiembre del año pasado la patronal del sector eléctrico Aelec señalaba que la red madrileña estaba saturada al 82% de su capacidad. El Ejecutivo regional y asociaciones empresariales aseguran que nuevos proyectos industriales se están viendo frenados porque no se concede más acceso a la red eléctrica.

El Ejecutivo de Ayuso es particularmente beligerante en este extremo, uno más entre los que le enfrentan al Gobierno. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior mantiene que la Propuesta de Planificación Eléctrica con horizonte 2030 deja fuera posiciones para el desarrollo de unos 200 proyectos industriales en la región, además de no tomar en consideración hasta 116.000 nuevas viviendas previstas en los desarrollos del Sureste: Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral.

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Contra ello se presentaron alegaciones a las que todavía no se ha dado respuesta desde el Ministerio de Transición Ecológica. El decreto con la nueva planificación todavía no se ha presentado.